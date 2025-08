Luca Onestini lascia Aleksa Genesis: “Ha chiesto a Chat Gpt se le conveniva stare con me”

I due si sono conosciuti qualche mese fa in un reality show in Messico e la loro storia sembrava procedere a gonfie vele

IPA Luca Onestini

Luca Onestini non sembra trovare pace in amore. È già finita l’ultima relazione dell’ex Mister Italia, quella con l’influencer e modella Aleksa Genesis, conosciuta nel programma tv messicano La Casa de los famosos, una sorta di Grande Fratello. La storia d’amore tra i due sembrava procedere a gonfie vele, con l’ex tronista di Uomini e Donne che parlava addirittura di matrimonio e figli ma poi qualcosa è andato storto.

Luca Onestini e Aleksa Genesis si sono lasciati

Luca Onestini e Aleksa Genesis non stanno più insieme e l’influencer e speaker radiofonico si è lasciato andare ad un amaro sfogo sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato di essere “scioccato” dopo aver saputo alcuni retroscena sulla sua ultima fidanzata: “Ha chiesto a Chat Gpt se le conveniva stare con me. Tu stai chiedendo all’intelligenza artificiale un consiglio sentimentale? Io scioccato”.

Onestini si è poi chiesto come abbia fatto a non accorgersi della persona che aveva accanto, di cui era innamorato e con cui sognava un futuro insieme: “Ma come ho fatto? Talmente tanto innamorato, illuso, da non vedere questa cosa? Non so se sto sognando, se è un incubo… che cosa cavolo è?”.

Genesis avrebbe insultato in più occasioni l’ex gieffino, facendolo sentire “inferiore” rispetto a lei: “La signora ha detto che ero un pagliaccio, un narcisista, ma che voleva vedermi quando ero a Miami. Mi dici le cose peggiori di questo mondo e poi vuoi vedermi? Io mi sono stufato. Mi diceva di combattere per amore. Ma tu mi hai mai amato? No”.

A creare problemi tra loro anche alcuni contrasti di natura economica: Aleska avrebbe invitato Onestini a cena con la sua famiglia così che fosse lui a pagare il conto e loro non l’avrebbero nemmeno ringraziato.

Prima dello sfogo di Onestini, c’ stato sempre via social quello della Genesis. Anche la ragazza ha parlato di alcuni presunti atteggiamenti disfunzionali da parte di Luca.

“Gli ho detto che non sapevo nulla di lui, del suo passato, e che lo sostenevo perché volevo farlo. La sua risposta è stata: ‘Almeno ho la fedina penale pulita e non sono mai stato in prigione’. È questo il motivo per cui sono tornata dall’Italia. – ha raccontato la messicana – Qualcuno che ti dice pubblicamente: ‘Non mi interessa che tu sia finito in prigione, ti sostengo’. E poi, senza telecamere, ti dice: ‘Almeno non sono andato in prigione’. È brutto, è molto brutto quando la persona che hai difeso così tanto, che ami, per cui faresti qualsiasi cosa, ti dice: ‘Almeno non sono andato in prigione’. Mi ha fatto male”.

Il riferimento è al breve periodo che la modella ha trascorso in carcere. Insomma diverse visioni della storia ormai conclusa: indubbiamente la rottura tra Luca Onestini e Aleksa Genesis è stata tutt’altro che pacifica.

Chi è Aleska, l’ultima fidanzata di Luca Onestini

Aleska Genesis Castellanos è una modella nata a Barquisimeto, in Venezuela, nel 1991. È diventata nota per aver partecipato ad alcuni concorsi di bellezza e per le sue foto sensuali su Instagram,

Ha preso parte pure a diversi video musicali, tra cui quello di Los Dioses di Anuel AA e Ozuna. Oltre a essere un’influencer e una modella, Aleska è anche profondamente interessata ad aiutare gli altri. Per questo motivo, ha svolto attività di beneficenza per Smile Train Brasile. Ha inoltre rivelato di soffrire di alopecia.

Per un anno, dal 2021 al 2022, è stata legata al noto cantante Nicky Jam. La rottura tra i due è avvenuta in maniera conflittuale visto che Aleska dopo l’addio ha deciso di vendere la Lamborghini che le ha regalato l’artista.

La ragazza è finita anche al centro della cronaca. A gennaio 2024 è stata fermata all’aeroporto di Città del Messico, accusata di aver orchestrato – insieme alle sorelle – un furto da manuale: tre orologi di lusso spariti nel nulla, per un valore di circa 500mila dollari. A farne le spese sarebbe stato Francisco Javier Rodriguez Borgio, imprenditore del settore casinò ed ex cognato della modella.

Secondo le autorità, la refurtiva sarebbe svanita nel nulla nell’ottobre 2022, ma all’epoca le accuse contro Aleska erano state archiviate. Poi, il colpo di scena: un nuovo mandato di arresto dopo la sua eliminazione al reality show in cui ha conosciuto Luca Onestini. Arresto avvenuto davanti alle telecamere ma poi la modella è stata rilasciata.

La storia d’amore con l’italiano sembrava un sogno ad occhi aperti ma lontano dal piccolo schermo il sentimento non ha retto alla quotidianità e alle differenze caratteriali.