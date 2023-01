“GF Vip”, Oriana Marzoli e i dubbi su Onestini: la frecciata di Nikita

Oriana Marzoli si sta rivelando una delle grandi protagoniste della settima edizione del GF Vip: l’influencer è di nuovo al centro di un triangolo amoroso, stavolta confusa per i suoi sentimenti per Luca Onestini e Daniele Dal Moro. La venezuelana si è confrontata con Nikita Pelizon, che ha colto l’occasione, visti i loro trascorsi, di lanciarle una frecciata non troppo velata.

Oriana Marzoli, le perplessità su Onestini: il confronto con Nikita

Oriana Marzoli sembra essere sempre più perplessa sul suo legame con Luca Onestini. Che tra la venezuelana e l’ex tronista ci sia un certo feeling non è certo un mistero, anche se nel frattempo lei si starebbe avvicinando sempre di più a Daniele Dal Moro.

Ovviamente nulla di tutto ciò è sfuggito al pubblico, che ha mandato un messaggio aereo proprio indirizzato a Oriana, in cui chiedevano di stare attenta al comportamento di Onestini e di non fidarsi di lui. Le parole dei fan hanno messo in allarme alcune delle inquiline della Casa, soprattutto Nikita e la Marzoli, che in un loro confronto non hanno potuto non notare delle analogie.

“È strano, a me sono arrivati degli aerei con messaggi simili” ha affermato la modella. Nelle ultime settimane infatti i fan hanno messo in guardia le due vippone dal comportamento di Onestini, anche se per motivi diversi. Senza dimenticare il messaggio in cui i fan spronavano Oriana a fidarsi invece di Daniele. “Forse è per qualcosa che hanno visto e sentito. Forse Onestini ha detto le stesse cose anche a te“, ha detto la Pelizon alla coinquilina. “Sto provando a collegare i puntini”.

Nikita Pelizon, la frecciata a Oriana (che ci ripensa su Luca)

Eppure Oriana, di fronte alle parole della compagna non ha certo nascosto le sue perplessità: “Con Dani non ho parlato di Luca. Non penso sia lo stesso”. La Marzoli infatti ha cominciato a sostenere che con Luca c’è sempre stato un rapporto di amicizia, senza secondi fini. Ma davanti ai dubbi (legittimi) della Pelizon ha ritrattato la sua versione, confessando che per qualche settimana ha creduto che con l’ex tronista sarebbe potuto nascere qualcosa.

“Mi sono confusa con Luca”, ha ammesso la Marzoli. “E chiamiamola confusione”, ha detto scherzando Nikita, sottolineando come fosse una situazione sotto gli occhi di tutti. “Se ti diceva di sì, ci limonavi per tutta la Casa. Per favore, Ori“, ha affermato più seria Nikita, lanciando una vera e propria frecciata alla compagna d’avventura. Nel frattempo però la venezuelana è convinta che il messaggio aereo abbia un’altra interpretazione: “Secondo me è vai verso Daniele, approfondisci il rapporto con lui e non scherzare con Luca”.

La vicenda però non si è conclusa qui, perché la Marzoli ha commentato la vicenda proprio con Onestini, accusando Nikita di vedere sempre fantasmi anche dove non esistono. “Io ho la mia testa, io rimango amica tua, io ti adoro e ti voglio bene fino alla fine“, ha subito ribattuto Oriana, che non ci ha pensato due volte a dargli ragione. “Non mi interessa di niente: mi hai dimostrato tantissimo quindi io non ho bisogno di nulla”.