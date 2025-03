Nikita Pelizon ha subito una delicata operazione al cuore. Dopo l'ischemia subita, è stata ricoverata per una protesi d'emergenza: ecco come sta adesso

L’operazione della vita, così Nikita Pelizon ha descritto l’intervento chirurgico che ha dovuto subire. Ha aggiornato i suoi fan sulle proprie condizioni, mostrandosi sempre sorridente, anche con “l’outfit ospedaliero”.

Ricoverata in una clinica, ha destato una certa preoccupazione. In seguito ha spiegato esattamente cosa stesse accadendo, documentando ogni passo. Tranquilla e serena, è scesa nel dettaglio delle sue attuali condizioni di salute.

Nikita Pelizon in ospedale

Nikita Pelizon è ricoverata presso l’ospedale San Donato e dalla sua camera sta condividendo foto e video. I fan sono ampiamente documentati in merito al suo stato di salute, che non è al meglio. La diretta interessata ha spiegato d’aver assoluto bisogno di una protesi al cuore.

Tutto si ricollega all’attacco ischemico di alcuni mesi fa. Una situazione che ha di certo sconvolto la sua quotidianità. Per sei mesi si è sottoposta a delle visite specialistiche, per poi decidere di operarsi.

Come sta Nikita Pelizon

Sul profilo Instagram di Nikita Pelizon è ancora disponibile la live nella quale ha annunciato d’essere pronta a un delicato intervento al cuore. Lo stato d’animo non sembra affatto quello di una persona che ha scoperto di aver bisogno di una protesi al cuore. Nel corso dei mesi, di certo, ha avuto modo di metabolizzare il tutto.

Ha anche fatto un mini room tour per i suoi follower: “Mi hanno dato una camera bellissima. Li ringrazio molto. È anche tutta azzurra. È meravigliosa”. Aveva parlato a Silvia Toffanin di quanto le era successo. Un episodio sconvolgente, a dir poco.

“Non sapevo cosa avessi. Mi tremavano le gambe e mi girava la testa. Capivo che c’era qualcosa che non andava. Ho un problema al cuore. Sono stati anni difficili. Avevo perdite di memoria e forse è stato questo problema a causarmi un’ischemia a maggio scorso. A questo si è aggiunto lo stress, che non ha facilitato le cose”.

Operazione al cuore

Come detto, Nikita Pelizon è riuscita a fare pace con la più che giustificabile ansia. Mostrandosi col sorriso, ha dato tanta speranza anche ad altri. Nei commenti c’è infatti chi, dovendo subire lo stesso intervento, le ha fatto delle domande (alle quali è giunta prontamente risposta).

Ha poi spiegato con termini semplici il suo problema, dopo mesi di visite e parere medici: ha un “buco” nella parete che separa i due atri del cuore. Tutto ciò provoca l’interferire del “sangue sporco” con quello “pulito”. Tutto ciò può provocare trombosi o attacchi ischemici. Da qui l’assoluta necessità di sottoporsi a un intervento per l’inserimento di una “protesi”. Ciò che viene chiamato in gergo “ombrellino”.

“Sto bene. Avevo l’ansia giorni fa ma adesso sono tranquilla. Non vedo l’ora di operarmi e tornare a fare una vita attiva. Era diventato impossibile fare ciò che facevo prima. Mi manca la mia vecchia vita. Domani metterò la prima protesi in assoluto. Anni fa mi dissero ‘rifai il seno’. Mi rifiutati e ora ho deciso di mettere una protesi al cuore”.

Come sta ora Nikita

Tutto è bene quel che finisce bene. Nikita Pelizon è in salute e si sta riprendendo dopo l’operazione al cuore. Non ci sono state complicazioni e quest’oggi ha ripreso regolarmente a pubblicare storie. Si è anche mostrata in una sessione di trucco nel letto d’ospedale.

Ha poi voluto ringraziare i suoi fan per i fiori ricevuti. Ha anche ricevuto altri regali e visite. Circondata dagli affetti, si è lasciata andare al suo solito sorriso, anche con il medico che l’ha operata. Battute e tanta serenità. Di certo ben presto sarà lei a offrire aggiornamenti, mostrandosi col tempo di ritorno alla sua “routine attiva”.