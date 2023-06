“GF Vip”, trovato il sostituto della Bruganelli: Signorini pronto a un licenziamento

Fonte: IPA Emanuele Filiberto al posto di Sonia Bruganelli ma Signorini è pronto a cambiare anche Orietta Berti al "GF VIP"

L’edizione del 2024 del Grande Fratello VIP vedrà cambiare molto cose. Alfonso Signorini si ritroverà tra le mani un’edizione decisamente particolare, sottoposta al vigile sguardo di Pier Silvio Berlusconi.

Secondo alcuni potrebbe anche trattarsi di uno snodo cruciale, tanto per il futuro del conduttore quanto per quello del reality stesso. Cambiamenti non soltanto all’interno della casa di Cinecittà. È tempo di rinnovamento anche in studio, come dimostra il fatto che si stia dando la caccia a un volto che possa sostituire quello di Sonia Bruganelli.

L’ormai ex moglie di Paolo Bonolis ha infatti spiegato di voler tornare dietro le quinte, almeno per il momento. Si occuperà esclusivamente di produzione, e al suo posto potrebbe esserci Emanuele Filiberto.

Emanuele Filiberto al GF VIP

Come detto, Sonia Bruganelli è stanca di confrontarsi con le telecamere e, diciamolo, anche con i tantissimi commenti dal tono molto duro. Ogni sua parola viene analizzata, vivisezionata e sfruttata per attaccarla. Un’esperienza non propriamente semplice, quella nello studio del GF VIP. Attualmente ha altro cui pensare, come ad esempio la gestione della propria famiglia, al fianco di Paolo Bonolis, in questo periodo così particolare per loro.

Stando a quanto riportato da TvBlog, il nome di Emanuele Filiberto sarebbe in cima alla lista attuale di candidati per ricoprire il ruolo di opinionista. Ancora un ritorno per il Savoia, la cui ultima esperienza televisiva in Italia è stata nello studio di Amici di Maria De Filippi, in qualità di giudice.

Di certo la sua presenza cambierebbe il tono del confronto in studio, rispetto a quanto avvenuto con la Bruganelli. Il suo nome, però, sorprende non poco, considerando come in tanti si sarebbero aspettati una naturale “promozione” di Giulia Salemi. Ciò potrebbe però ancora accadere, ed ecco perché.

GF VIP, addio Orietta Berti

Ribadiamo che sarà un GF VIP colmo di grandi novità. In studio è sicura la presenza di Alfonso Signorini, ma tutti gli altri paiono a rischio. Il dito viene puntato contro Orietta Berti, che sta vivendo una primavera incredibile nella sua carriera musicale e televisiva.

Amatissima, ha trovato la propria dimensione ideale in questa età, mettendosi in gioco senza mai perdere la propria dignità. Un risultato non da tutti ma sembra Signorini voglia qualcosa di diverso per la prossima annata del reality.

Dovrà riuscire a non sbagliare davvero nulla, tenendo le redini dello show, mantenendo un certo tono all’interno della casa e selezionando con cura tanto i Vip quanto i Nip. Ricordiamo, infatti, che nel 2024 ci sarà un misto di personaggi famosi e non all’interno della casa più spiata d’Italia.

Contratto alla mano, Orietta Berti sarebbe blindata. Ha infatti firmato lo scorso anno un contratto di esclusiva con Mediaset per due stagioni, che presumibilmente avrebbe dovuto trascorrere al GF VIP. Il conduttore sarebbe però insoddisfatto dal suo operato. Non è quindi da escludere che Giulia Salemi possa prendere il suo posto, gestendo magari al tempo stesso anche l’angolo dei social. E la Berti? Il contratto parla chiaro e la produzione dovrà trovare per lei una nuova collocazione, a patto di non volerla stipendiare per restare a casa.