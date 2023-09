Addio Mediaset, la rivincita di Giulia Salemi: nuovo programma

Fonte: IPA Giulia Salemi al Festival di Venezia

Non è stato di certo facile per Giulia Salemi digerire l’improvviso addio al Grande Fratello e, in generale, a Mediaset. Alla celebre influencer non mancano di certo i progetti, ma Pier Silvio Berlusconi ha cambiato le regole interne all’azienda in maniera così repentina da provocare di certo qualche ferita nell’orgoglio.

Poco male però, dal momento che, come aveva annunciato, è già pronta a ripartire in televisione, dopo varie collaborazioni fronte social. Il nuovo Grande Fratello Alfonso Signorini è ripartito, con le prime polemiche ovviamente, e alla fine della stagione si avrà una risposta da parte del pubblico su un particolare confronto a distanza, quello tra Giulia Salemi e Rebecca Staffelli, scelta al suo posto.

Giulia Salemi in Rai

A dare la notizia del nuovo contratto firmato da Giulia Salemi in Rai è stato Giuseppe Candela su Dagospia. È stato così svelato in anteprima il nuovo impegno lavorativo della famosa influencer, che non ha di certo perso tempo.

Particolare la coincidenza di questo annuncio, considerando come avvenga nella settimana del ritorno del Grande Fratello. Una sfida molto impegnativa, che la vedrà in qualità di ospite fisso, e non conduttrice, de La Vita in Diretta. Sarà al fianco di Alberto Matano, arricchendo lo studio con la sua presenza e i suoi pareri.

Sguardo rivolto soprattutto alle quattro puntate che andranno in onda in via eccezionale di sabato pomeriggio, su Rai 1, a partire dal 16 settembre. Da capire cosa accadrà dopo, dal momento che di certo la Salemi dovrà riuscire a far conciliare tutti i suoi programmi. Difficile pensare possa avere un impegno televisivo quotidiano.

Non sarà più impegnata a fare da tramite tra studio e social, tablet alla mano, andando a caccia spesso di commenti pungenti. È probabile che, insieme con Matano, commenterà i fatti e le storie del momento.

Nuovi progetti per Giulia Salemi

Come detto, la televisione non rappresenta di certo l’unica fonte di guadagno di Giulia Salemi, non diventata famosa grazie al piccolo schermo. Ciò non vuol dire che non le interessi cimentarsi sempre più in quest’ambito.

È infatti arrivata ad avere un programma tutto suo, affiancata a dire il vero dal fidanzato Pierpaolo Pretelli. I due prenderanno il posto di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser alla conduzione di Ex On The Beach Italia. Ancora una coppia alla guida del format.

L’impegno dell’influencer però va oltre. Ha infatti in cantiere Salotto Salemi, format che in parte aveva anticipato ai suoi fan. È stato pensato da lei ed è dedicato al mondo del make-up. Ancora un progetto poi con il fidanzato Pretelli. Qualcosa che è in fase di sviluppo da molto, da circa tre anni. Si tratta di Casa Prelemi, che mira a proporre i due come dei novelli Sandra e Raimondo, mostrando il dietro le quinte della loro vita insieme. Tutto bene ciò che finisce bene, dunque. Nessun rimpianto fronte Mediaset e nuove avventure al via. Al di là delle tante critiche che riceve, come un po’ tutte le influencer prima o poi, Giulia Salemi si conferma un esempio di positività da seguire.