Sanremo 2023, Grignani dà una lezione a Blanco. Delusione Måneskin

Sanremo 2023, i look del 9 febbraio, terza serata: Paola Egonu elegante come una dea

“Volare bassi per schivare i sassi”, Gianni Morandi apre – da solo – la terza serata di Sanremo 2023, lasciando volontariamente in disparte Amadeus che ci appare completamente rapito dal suo nuovo account social creato per lui da Chiara Ferragni. La saggezza popolare dell’artista di Monghidoro conquista il pubblico: dopotutto, se è sulla scena da 60 anni non può essere di certo un caso.

Amadeus lo raggiunge appena dopo, senza guardare avanti proprio come capita a tutti noi almeno una volta in un’intera giornata, preso dal suo nuovo Instagram che ha aggiornato in tempo reale con un video trasmesso direttamente dall’Ariston. Intanto, a pochi minuti dall’inizio della diretta, è stata confermata l’assenza di Peppino di Capri.

Sanremo 2023, Gianluca Grignani si ferma e allude a Blanco

“Sono diventato grande e ho imparato”, un riferimento non troppo velato a Blanco e ai dichiarati problemi con la voce – quello di Gianluca Grignani – che ha dovuto fermare la musica perché non sentiva il ritorno in cuffia. L’orchestra si è fermata per consentirgli di riprendere la sua esibizione e nelle migliori condizioni, attirando persino l’attenzione del direttore artistico Amadeus che ha raggiunto il centro del palco.

Una lezione che ha imparato con l’età e che oggi gli ha consentito di non reagire in maniera non idonea a un evidente problema tecnico. È perfino rientrato in sala per ritirare il bouquet di fiori che il conduttore ha sventolato con il chiaro intento di attirare la sua attenzione. Grignani è comunque Grignani, mai disposto a tradire se stesso. I fiori di Sanremo sono infatti finiti dritti in platea, di fronte al direttore di Rai1 – Stefano Coletta – che ha reagito tra lo sconcertato e il divertito.

Salta l’esibizione di Peppino di Capri

La sua presenza era stata annunciata nel corso di una delle edizioni domenicali del Tg1, con un premio alla carriera da ritirare direttamente sul palco del Teatro Ariston. Sparito dalla scaletta della terza serata, l’artista non ha potuto prendere parte alla manifestazione per un improvviso abbassamento di voce che gli avrebbe impedito di esprimersi al meglio.

La sua partecipazione sembra comunque essere solo rimandata. Maggiori informazioni sono attese nella conferenza stampa di commento alla terza serata, ma è già ufficiale la sua presenza sul palco il 10 febbraio.

Delusione Måneskin, annoiati e sottotono

Erano attesi da settimane e sono tornati sul palco da dove è partito il grande sogno internazionale. I Måneskin sono però apparsi sottotono, quasi annoiati, con un frontman – Damiano David – non esattamente al meglio delle sue possibilità. Del glam rock che ci avevano promesso è rimasto ben poco, se non qualche povera traccia nei colletti pitonati, unico segno vagamente irriverente di una performance deludente, arrangiata. Scontata? Dai sì.

Se non fosse stato per Tom Morello (leggi sopra la lezione di Grignani a Blanco) ci sarebbe da cambiare canale neanche se fossimo di fronte ad Angelo Duro. Risalire la china è difficile, sebbene di fronte a una leggenda del rock. Proviamo un po’ a spogliarci ma niente. Damiano, ti perdoniamo in nome dei sogni ormai tramontati.

