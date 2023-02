Sanremo 2023, Paola Egonu, chi è lo stilista che la veste per il Festival

Fonte: IPA La campionessa di pallavolo Paola Egonu

Scelta da Amadeus come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2023, la campionessa di pallavolo Paola Egonu si trova alla sua prima prova da showgirl. Così, per una sera, sarà costretta ad abbandonare la divisa a favore di abiti da sogno.

L’atleta medaglia d’oro alla Volleyball Nations League, detentrice del record mondiale per la schiacciata più veloce di sempre, punta però sul sicuro: a vestirla sul palco dell’Ariston, un brand che l’accompagna ormai da molto tempo.

Paola Egonu a Sanremo vestirà Emporio Armani

La campionessa Paola Egonu da diverso tempo è il volto di EA7, la linea sportiva di Emporio Armani. E, sul palco del Festival, Egonu continuerà a farsi affiancare da re Giorgio. Saranno firmati proprio Emporio Armani, infatti, gli abiti scelti dall’atleta per presenziare al fianco di Amadeus.

Lo stile, dunque, sarà quello giovane e fresco tipico della pallavolista. Emporio Armani è infatti la linea del famoso stilista dedicata ai più giovani, che piace anche alle ragazze più sportive. Così come gli abiti, anche le scarpe di Paola Egonu a Sanremo saranno Emporio Armani. Il tipo di scarpe, però, resta ancora un mistero. “I tacchi? Non so se li metterò” ha confidato la campionessa che, dall’alto del suo metro e 93, sarà sempre la più alta dell’Ariston, anche dovesse presentarsi a piedi nudi. “Dipende da cosa starà meglio con gli abiti, decideremo all’ultimo momento”.

“Sono tutti look molto semplici, delicati ed eleganti” ha anticipato ad Ansa Egonu che, per il Festival, ha scelto la semplicità. Ad assisterla in camerino non ci sarà un vero e proprio stylist, saranno i professionisti del brand a occuparsi dei suoi look. Coerentemente, anche il make-up si affiderà alla linea Giorgio Armani Beauty. I gioielli, invece, saranno del brand Pomellato.

Casual ma con carattere: lo stile di Paola Egonu

“Il mio futuro? Lo vedo nella moda tra qualche anno” aveva rivelato, poco tempo fa, la campionessa sulle pagine di Vogue. Quello con il fashion è un legame che la campionessa coltiva con cura, utilizzando gli abiti come strumento per esprimere la propria personalità forte e decisa. E, così come sul campo, anche in fatto di stile Egonu non ha paura di osare: “parto dall’idea che, se mi sento a mio agio, tutto mi può stare bene”. Ci sarà da stupirsi, dunque, durante la terza serata del Festival di Sanremo che vedrà la pallavolista nelle vesti di co-conduttrice.

Fonte: IPA

Chissà, ad esempio, se la pallavolista cederà alla gonna o sfoggerà uno degli elegantissimi tailleur pantaloni di Emporio Armani, come all’ultima sfilata del brand. Di certo, Paola Egonu non lesinerà sui colori: frizzante e spiritosa, la si vede spesso sfoggiare colori folli e accessi. Il denim, invece, tra i suoi tessuti preferiti, che indossa spesso anche in total look o in versione integrale con giacche, tute e camicie, dovrà probabilmente lasciarlo fuori dal teatro dell’Ariston. Mentre l’atleta fashionista potrebbe avere via libera su manicure e acconciature, accessori con i quali gioca spesso, con smalti coloratissimi e lunghissime treccine.

Doppiatrice e giudice: la carriera televisiva di Paola Egonu

Non è la prima volta che Paola Egonu si mostra sugli schermi televisivi al di fuori del campo di pallavolo. L’esordio nel mondo dello spettacolo, per lei, è arrivato nel 2020, quando l’atleta ha doppiato uno dei personaggi della versione italiana del film di animazione Pixar Soul.

In seguito, la campionessa ha condotto una puntata de Le Iene e partecipato nelle vesti di giudice speciale a una puntata di Italia’s Got Talent. Esperienze che, siamo sicuri, la determinata atleta farà fruttare il prossimo giovedì 9 febbraio, quando affiancherà Amadeus nella conduzione della terza serata del Festival di Sanremo 2023.