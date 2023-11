Fonte: Getty Images Leonardo Puliti, chi è il nuovo amore di Paola Egonu

Paola Egonu ha fatto capolino su Instagram in un selfie al fianco di Leonardo Puliti e sì, sembrerebbe proprio che abbia ritrovato l’amore. La stella del volley italiano, di recente tornata a giocare nel Bel Paese dopo il trasferimento a Istanbul, è stata spesso al centro delle pagine di gossip per via della sua vita sentimentale e, ancora una volta, a unirla al nuovo compagno sarebbe proprio la passione per questo sport. Puliti è, infatti, un pallavolista di origini ternane.

Chi è Leonardo Puliti, il nuovo amore di Paola Egonu

Classe 1991, Leonardo Puliti è nato a Terni e attualmente gioca nella Moyashi Garlasco. Come Paola Egonu ha esordito nella rosa del Club Italia, progetto tecnico d’eccellenza della Federazione Italiana Pallavolo che seleziona e riunisce le promesse del volley italiano. Quello è stato l’inizio di una carriera brillante che lo ha visto giocare dapprima in serie B1, poi anche nelle Nazionali giovanili e, infine, da tre anni è impegnato nel team di Garlasco in serie A3.

Leonardo Puliti vive da anni a Milano e proprio qui avrebbe conosciuto la campionessa Paola Egonu. Nel capoluogo lombardo si è impegnato non solo nell’attività sportiva, ma anche negli studi: dapprima si è laureato in legge per poi conseguire con successo il master in Sports & Business Management della scuola de Il Sole 24 Ore.

Stando al suo profilo Instagram, in cui condivide tutti i momenti più significativi della sua vita, sembra che il pallavolista sia stato impegnato fino allo scorso anno con una ragazza di nome Marina, ma l’ultimo selfie racconta un nuovo romantico inizio.

Paola Egonu e Leonardo Puliti, la prima foto di coppia

Sorridono, si abbracciano, tutto contornato dai versi di una bella canzone: “Chiamatela stupidaggine, chiamatela fortuna, chiamatelo amore o come volete, ma/Ovunque vada, tengo la sua foto nel portafoglio”. Ed è qui che si è accesa la fiamma del gossip.

Sono le parole del brano Cupid’s Chokehold dei Gym Class Heroes il cui ritornello, tra l’altro, recita “Dai un’occhiata alla mia ragazza/lei è l’unica che ho“. Parole che, insomma, confermerebbero in modo non troppo velato – ma senza fastosi proclami – che tra i due sia scoccata la scintilla.

Non è difficile crederlo anche perché, come abbiamo visto in passato, la Egonu – che abbiamo visto proprio quest’anno nei panni di co-conduttrice al Festival di Sanremo – spesso è stata legata sentimentalmente a persone che fanno parte del suo ambiente. Basti pensare all’ultima relazione con il campione polacco di volley Michal Filip, o a quella precedente (risalente al 2018) con la pallavolista Katarzyna Skorupa: “Ho ammesso di amare una donna (e lo ridirei, non mi sono mai pentita) e tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei. Quello che deve interessare è se gioco bene a volley, non con chi dormo“, aveva detto a tal proposito.

Per Paola Egonu sembra iniziato un nuovo capitolo della sua vita, sia professionale che sentimentale. E quel che importa, in fondo, è soltanto che sia felice.