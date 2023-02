Amadeus e Gianni Morandi, coppia d’oro del Festival

Non c'è due senza tre, come si suol dire. Amadeus ha dato il via alla terza serata del Festival di Sanremo 2023 con il co-conduttore Gianni Morandi, il primo con una delle sue immancabili giacche firmate Gai Mattiolo, diventate ormai un vero e proprio marchio di fabbrica, in blu cobalto e con ricami brillanti. Il secondo, invece, con una sobria giacca nera in velluto. Lo stile è opinabile, ma la simpatia e l'energia di questa coppia vince assolutamente. VOTO: 8