Il campione Dybala e la moglie Oriana Sabatini annunciano di aspettare il primo figlio, sarà una femminuccia

IPA Paulo Dybala e Oriana Sabatini

Appeso sulla porta dello stadio Olimpico, lì dove gioca la Roma, presto sarà appeso un fiocco rosa. Uno dei campioni della squadra giallorossa ha annunciato di star per diventare papà. Si tratta dell’argentino Paulo Dybala, in attesa del primo figlio con la moglie Oriana Sabatini. Gli emozionatissimi futuri genitori annunciano che si tratterà di una bimba.

Dybala diventa papà

“Il primo post di noi tre”: così Oriana Sabatini e Paulo Dybala hanno annunciato l’ampliamento della propria famiglia. La coppia è in dolce attesa di una bambina il cui arrivo è previsto nel mese di febbraio. Ad annunciarlo, gli stessi, emozionatissimi, futuri genitori con un commovente reel condiviso su Instagram.

Il video mostra Dybala e la moglie a casa e in uno studio medico mentre, sul monitor, appaiono le prime immagini della piccola. Il momento della prima ecografia, con tutta l’emozione che ci si aspetta. Oriana Sabatini svela per la prima volta le nuove curve della gravidanza, mentre gli occhi chiari del bomber si riempiono di lacrime nel tenere in mano quella che è ufficialmente la prima foto della sua bambina.

Il dolcissimo post ha scatenato un’ondata di affetto sui profili social della coppia e sono stati migliaia i follower arrivati a congratularsi con i loro idoli. I tifosi che ogni domenica sperano in un goal di Dyba e tutti i fan che ballano sulla musica di Oriana, popolarissima cantante in Argentina. È un sogno che si realizza, intervistati dai media o sui social, gli sposini non avevano mai nascosto il desiderio di metter su famiglia e di aver iniziato a provare ad avere un bambino fin da dopo le nozze nel luglio 2024.

L’amore da favola con Oriana Sabatini

Era il 2018 quando Paulo Dybala fu ammaliato dalla bellezza latina di Oriana Sabatini, l’aveva vista a un concerto e, una volta tornato a casa, la contattò immediatamente su Instagram. La prima uscita fu in compagnia di amici, ma fu presto chiaro a tutti che quello tra il calciatore (all’epoca juventino) e la modella era un amore destinato a durare. Cinque anni dopo arriva la proposta di matrimonio, che più romantica non si può di fronte alla Fontana di Trevi. Perché nel frattempo Dyba è arrivato alla Roma e Oriana l’ha seguito nella Capitale.

Nell’estate del 2024, i due convolano a nozze con una grande festa a El Dok Haras, a nord di Buenos Aires, dove è nata la sposa. A festeggiare quest’amore più di 300 invitati, ma nessuno con il permesso di scattare foto. È passato più di un anno ma la luna di miele continua per questi piccioncini. Per il primo anniversario, Oriana ha regalato a Paulo una lunga lista in cui elencava gli oltre 200 motivi per i quali lo ama.

“Mi sento come se stessi vivendo una soap opera, anche se abbiamo i nostri momenti difficili come ogni coppia” ha raccontato lei, affermando che “non si può sognare più in grande di così”. E non mancava che l’arrivo di un bebè per rendere ancora più magico questo grande sogno d’amore divenuto realtà.