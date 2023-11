Ci sono voluti cinque anni per fare il grande passo, ma Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono ufficialmente fidanzati e prossimi alle nozze. Per la proposta di matrimonio, il calciatore non si è lasciato sfuggire una delle cornici più romantiche di Roma, ovvero la Fontana di Trevi. In poco tempo il video è diventato virale sui social. Tutti i dettagli della proposta e della loro storia d’amore.

Paulo Dybala, la proposta di matrimonio a Oriana Sabatini

L’attaccante della Roma ha voluto rendere speciale la proposta di matrimonio. Proprio così, tanto da aver scelto un simbolo di Roma per chiedere la mano della sua fidanzata storica, Oriana Sabatini: la Fontana di Trevi, che nell’immaginario collettivo è uno dei luoghi più romantici della Capitale, complice l’allure di film come La Dolce Vita di Federico Fellini.

Il tutto si è svolto in pochissimi secondi: uno sguardo romantico alla Fontana di Trevi, e Paulo Dybala ha estratto l’anello dalla giacca, inginocchiandosi di fronte alla compagna. La loro storia d’amore è una delle più belle e durature del mondo del calcio: ovviamente, la Sabatini ha risposto di “sì”, con gli occhi lucidi.

Presenti alla proposta anche Leandro Paredes e Morata, amici di Dybala. Data top secret, ovviamente, così come i preparativi. Poco dopo la proposta, la coppia di futuri sposi ha condiviso anche su Instagram la lieta novella. Uno scatto dolcissimo e una didascalia che non lascia spazio ai dubbi: “Per sempre”.

La storia d’amore tra Paulo Dybala e Oriana Sabatini

La relazione tra Paulo Dybala e Oriana Sabatini non è quasi mai stata eccessivamente sotto le luci dei riflettori. La Sabatini ha rilasciato un’intervista per il Corriere della Sera, dove ha parlato del suo desiderio di voler cantare in italiano. Le sue origini, del resto, lo sono in parte. E su Dybala ha svelato: “È sempre molto schietto: non è una persona di molte parole ma mi fa delle recensioni oneste. Lo apprezzo per questo e tengo in considerazione quello che dice: non mi fa mai sconti e, amando la musica, è anche competente. Quindi ascolto i suoi consigli e so che se una canzone gli piace, gli piace davvero”.

Per il resto, ormai Dybala e la Sabatini sono una coppia dal 2018: si sono conosciuti poco dopo i Mondiali di Russia del 2018, ma il primo contatto è avvenuto mediante i social. Chi ha fatto la prima mossa? L’attaccante della Roma su Instagram. Dopo essersi seguiti, ne è conseguito uno scambio di messaggi. Inizialmente, però, la Sabatini non aveva idea di chi fosse Dybala. Quando però si sono incontrati, è scattata la classica scintilla.

Nel corso degli anni, sono stati al centro di un rumor in Argentina: nel 2021, infatti, i media hanno ipotizzato il tradimento del calciatore, avvistato con un’altra donna in una discoteca di Buenos Aires. Tuttavia, la coppia non ha mai fatto un plissé e si è sempre mostrata affiatata, unita e innamorata. Fino all’arrivo della proposta di matrimonio, che ora sancisce ufficialmente l’amore: di fronte a loro, un futuro luminoso, tutto da scrivere. Insieme.