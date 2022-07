La storia d’amore tra Paulo Dybala e Oriana Sabatini: come si sono conosciuti

Il mondo del calcio e dello spettacolo si sono uniti sotto il segno di una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni: Paulo Dybala e Oriana Sabatini. Lui calciatore di successo in Italia, lei cantante e attrice, entrambi di nazionalità argentina, si sono conosciuti nel 2018 attraverso uno scambio di messaggi su Instagram. E da quel momento non si sono mai più divisi: ripercorriamo le tappe della loro storia d’amore.

Paulo Dybala e Oriana Sabatini: le tappe del loro amore

Il 2018 ha rappresentato l’anno di svolta per uno dei calciatori simbolo del panorama sportivo italiano. Paulo Dybala, argentino, classe 1993, è infatti finito al centro della cronaca rosa per la storia d’amore con Oriana Sabatini, anche lei argentina e di tre anni più giovane. La coppia, infatti, si sarebbe conosciuta subito dopo i Mondiali di Russia del 2018. Il primo contatto sarebbe avvenuto attraverso i social e sarebbe stato lo stesso giocatore ad approcciarsi a lei su Instagram, facendo la prima mossa e inviandole un messaggio.

Dopo un reciproco “follow” sulla nota piattaforma social, è nato il primo scambio di messaggi che però non sarebbe avvenuto in maniera così istantanea. Oriana Sabatini, come svela Repubblica, non era infatti a conoscenza di chi fosse il ragazzo che l’aveva contattata. Appresa la sua identità, è iniziata una reciproca conoscenza social, con tanto di like e commenti di apprezzamento di lui sotto le foto pubblicate da lei. La conoscenza nata dietro uno schermo si è presto trasformata in qualcosa di reale: i due si sono incontrati dal vivo e hanno iniziato a frequentarsi.

Paulo Dybala e Oriana Sabatini: le ombre di un presunto tradimento

La loro storia d’amore ha fatto innamorare i loro numerosissimi followers e dura ormai dal 2018, superando ogni ostacolo e i chiacchiericci che ogni tanto li vorrebbero in crisi. Come i rumor che si sono rapidamente diffusi in Argentina nel 2021, secondo i quali Paulo Dybala avrebbe tradito la sua Oriana Sabatini. I siti di gossip sudamericani avevano infatti parlato di un incontro tra il calciatore ed un’altra donna in una famosa discoteca di Buenos Aires.

Tuttavia la realtà social ha sempre smentito voci di tradimenti o di presunte crisi in corso. Su Instagram i due si mostrano più affiatati ed innamorati che mai, tra romantiche dediche e scatti di coppia. Segno che il loro amore è sempre stato più forte di qualunque chiacchiericcio.

Chi è Oriana Sabatini: attrice, cantante e non solo

Tappa dopo tappa, il loro amore si è fortificato sempre più e Oriana Sabatini non ha mai rinunciato a seguire il suo Paulo Dybala in qualunque avventura calcistica. Dalle magie nell’Argentina, nazionalità che hanno in comune, a quelle con la maglia della Juventus.

Anche lei è un nome piuttosto famoso, in particolare nell’ambito dello spettacolo e della musica. Nata a Buenos Aires nel 1996, è figlia dell’imprenditore ed ex attore argentino Osvaldo Sabatini e dell’attrice venezuelana Catherine Fulop. Da adolescente intraprende una carriera da modella, che la porta poi a lavorare in tv dal 2011 come volto di telenovele e serie tv. Nel 2017 debutta come cantante con un singolo da solista, per poi aprire i tour di artisti internazionali del calibro di Ariana Grande e i Coldplay. Influencer e icona di stile, è appassionata di fitness e spesso condivide i video dei suoi allenamenti sui social.