Chiara Casiraghi, il romantico abito da sposa “vedo non vedo”

Fonte: IPA Chiara Casiraghi e Joaquin Correa

Una piacevole sorpresa di buongusto l’allestimento delle nozze più popolari dell’estate nel mondo del calcio internazionale. La modella monzese Chiara Casiraghi – figlia dell’ex calciatore della Nazionale Pierluigi – ha sposato Joaquin Correa, promettente attaccante dell’Inter, noto sul campo di calcio con il soprannome di Tucu, dalla sua città di origine Tucumàn, in Argentina.

Le nozze sono state opera dell’estro creativo di Silvia Slitti, popolare wedding planner dei vip, nota soprattutto nel contesto calcistico, Slitti è infatti sposata con l’ex calciatore Giampaolo Pazzini. Per la giovane coppia Correa – Casiraghi, la professionista ha pensato a una cerimonia nelle campagne toscane, con un gusto elegante e lievemente country.

L’abito da sposa in pizzo di Chiara Casiraghi

Chiara Casiraghi, di moda ne sa qualcosa. La 22enne di Monza, figlia dell’ex attaccante Pierluigi, mentre studia per laurearsi all’Università Cattolica, lavora come modella, con un seguito di quasi 100mila follower su Instagram. Il suo look è sexy e sportivo, ma per il giorno del sì ha scelto un abito tradizionale, a maniche lunghe e collo alto, con tanto di morbido chignon e lungo velo, come uno dei tre indossato da Chiara Ferragni per le nozze con Fedez.

Classico sì, ma non troppo. A modernizzare e rendere più sensuale l’abito firmato dallo stilista italiano Andrea Sedici, delle raffinate trasparenze. Il vestito era composto interamente in pizzo, con i grandi ricami che lasciavano intravedere spalle, pancia e gambe. Decisamente più sbarazzino, invece, il secondo outfit della sposa, che terminate le celebrazioni religiose, per festeggiare con amici e parenti ha scelto un miniabito bianco con spalline sottili, decorato da piume sull’orlo. Sulla scia di Chiara Nasti che, anche lei sposa a un calciatore, ha sfoggiato due look molto diversi tra loro.

Due diversi outfit anche per lo sposo che, per l’importante occasione, ha abbandonato la divisa nero azzurra a favore di un classico smoking blu scuro per le più formali celebrazioni in Chiesa; mentre all’after party il campione ha sfoggiato uno stravagante completo bicolor, con giacca grigia con reverse neri e papillon.

La grande festa e gli invitati vip

Il ricevimento nuziale si è tenuto nella chiesa di Santa Maria di Panzano in Chianti, frazione in provincia di Firenze. E sulle colline toscane ha avuto luogo anche la grande festa seguita alle nozze, che, tra balli sfrenati e karaoke è andata avanti fino a tarda notte. A celebrare il compagno di squadra, anche l’interista Lautaro Martinez, accompagnato dalla moglie Agustina.

Presente anche l’avversario/amico Paulo Dybala, arrivato in Toscana assieme alla compagna Oriana Sabatini. I volti noti, del mondo del calcio e no, erano tanti, ma sono stati tutti parecchio discreti. Fino al giorno stesso, nessuna notizia è trapelata riguardo alle nozze tra Correa e Chiara Casiraghi. È stato solo in seguito al fatidico sì che gli invitati hanno iniziato a postare sui social foto e video dall’evento.

E non sono stati gli unici. Girata voce del matrimonio tra famosi, gli abitanti del piccolo paese di Panzano hanno invaso la piazza antistante la Chiesa, per provare a rubare un selfie o un autografo al loro campione del cuore. Niente foto ufficiali, dunque, ma basta fare un veloce giro sui social per scoprire tutto quello che è successo al divertente matrimonio.