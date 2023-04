Oriana Marzoli nuovo look dopo il “GF Vip”: trasformata col cambio taglio

Fonte: IPA Oriana Marzoli

Oriana Marzoli, nuovo look per l’ex vippona. Ha scelto di celebrare la fine dell’esperienza nella casa del Grande Fratello VIP in maniera adeguata. Cambiamento radicale, che ha colto un po’ alla sprovvista i fan.

GF VIP, Oriana Marzoli cambio look

Si è parlato tanto di Oriana Marzoli al GF VIP, tra chi l’ha adorata fin dal primo giorno a chi, invece, si è schierato contro di lei fin da subito. La schiera dei fan è stata però decisamente più ampia, oltre che più attiva, trascinandola fino al secondo posto del reality condotto da Alfonso Signorini.

All’interno della casa del Grande Fratello VIP le sue extension erano diventate quasi iconiche. Addio però alle fedeli compagne di viaggio, e benvenuto al nuovo look di Oriana Marzoli, che ha mostrato sui social il processo di trasformazione e l’esito: “Ne avevo veramente bisogno e il risultato finale è meraviglioso”.

Colore rifatto e taglio, così da ridare vita al suo taglio originario, ben mascherato dalle extension indossate tanto a lungo. Il nuovo look di Oriana è un caschetto sbarazzino, che ben si sposa con la sua personalità frizzante.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: storia d’amore

La storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro prosegue in maniera opposta rispetto a quanto siamo abituati a vedere all’interno dei reality show. Generalmente, infatti, la forzata convivenza porta a sviluppare rapporti che paiono molto intensi, ma che in realtà hanno basi fragili. Per questo motivo una volta fuori è rapidamente tempo di separazioni.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrano invece più vicini che mai, ora che sono lontani dalle telecamere. All’interno del reality non sempre sono riusciti a capirsi, ma all’esterno è scoppiato l’amore.

Fan estasiati nell’assistere al romanticismo della coppia, a partire dal van personalizzato con il quale lui ha atteso la vippona all’esterno degli studi del GF VIP. La coppia sembra inseparabile e spesso è stata avvistata a cena insieme. A uno di questi appuntamenti Daniele si è presentato con un mazzo di 18 rose.

Un numero decisamente non casuale, rappresentando i giorni che Oriana è rimasta in casa senza di lui, dopo la sua eliminazione. In molti li avevano accusati di star sfruttando il programma per farsi pubblicità, “vendendo” al pubblico una storia d’amore fasulla, così da poter restare in gioco il più a lungo possibile.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro fanno invece sul serio e dopo la finale del GF VIP si sono anche concessi un po’ di tempo tutto per loro a Roma, facendo i turisti tra Fontana di Trevi e altri luoghi simbolo della capitale. Proprio qui hanno anche ritrovato il gruppo degli spartani, e ad aggiungersi agli ex concorrenti ci sono stati anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Sembra quasi tutto incredibile, considerando anche come la squalifica di Daniele sia giunta “a causa di Oriana”. La produzione aveva infatti scelto di punire uno scherzo del ragazzo, considerato esagerato in quanto troppo aggressivo, avendola afferrata al collo. Le parole della giovane avevano fatto il resto: “Lasciami, mi fai male. Non mi piace”. Un episodio ampiamente superato e ora i fan sognano un grande amore duraturo.