“GF Vip 8”, arriva lo sfratto da Cinecittà: cosa accade

La settima edizione del GF Vip è ormai conclusa: la finale del 3 aprile ha avuto la sua vincitrice, ovvero Nikita Pelizon. Il reality show condotto da Alfonso Signorini torna il prossimo anno con l’ottava edizione, ma già si avvertono i primi cambiamenti. La Casa resta a Cinecittà, ma non lo studio, che si sposterà in un altro luogo, ben più distante: una scelta che potrebbe di certo giocare a sfavore degli eliminati. Inoltre, il volere dei vertici Mediaset è ormai quello di seguire una nuova linea: meno trash, più contenuti di qualità.

GF Vip 8, perché cambia lo studio

Il GF Vip 7 è durato ben 197 giorni: un tempo lunghissimo, tra le edizioni più lunghe di sempre, vinta da Nikita Pelizon. Mediaset non può fare a meno di questo reality show che accompagna gli spettatori per diversi mesi, dall’autunno fino alla primavera. Tuttavia, per l’ottava edizione non mancheranno i cambiamenti.

Lo studio del GF Vip 8 è destinato a cambiare: lo ha rivelato Il Messaggero. Con ogni probabilità, la nuova location dello studio si trova in Via di Tor Cervara 286 ai Voxson. Qui sono già ampiamente ospitate diverse produzioni televisive. Sarebbe dunque sfumata la possibilità di spostare lo studio in Via Livigno.

La distanza dalla Casa più spiata d’Italia al nuovo studio del GF non gioca a favore, tuttavia: secondo Davide Maggio, ai concorrenti eliminati spetterebbe un quarto d’ora di tragitto, “traffico romano permettendo”. Non è poco, considerando i tempi televisivi di questo reality show, sempre molto lunghi.

GF Vip 8, la Casa resta a Cinecittà

Non ci sono cambiamenti in vista, invece, per la Casa, che per almeno un altro anno rimane a Cinecittà. Ma probabilmente sarà l’ultimo. Il trasferimento dalla storica sede di Cinecittà è stato rinviato: lo ha riportato Davide Maggio. Endemol Shine, in ogni caso, ha già messo al vaglio alcune soluzioni alternative.

Grazie alla proroga di un anno concessa alla produzione, che ha rimandato di fatto lo “sfratto”, si sta raggiungendo comunque un accordo per il PalaStudio. Il trasferimento, di fatto, è stato solo rinviato, in modo tale da prendere la decisione migliore.

La nuova linea di Pier Silvio Berlusconi per i reality show

Il destino del GF Vip non è “incerto”. La nuova edizione – l’ottava – è confermata, e alla guida torna Alfonso Signorini, il conduttore che più di tutti ha voluto puntare sull’attualità. Un rischio che ha corso e che, infine, ha abbandonato almeno in parte. Oltretutto, Signorini, secondo quanto riportato da TvBlog, avrebbe un “patto di ferro” con Pier Silvio Berlusconi.

La linea del reality show, tuttavia, è destinata a cambiare. “Il GF ha fatto centro anche quest’anno garantendo alla rete una media del 20% di share”. I cambiamenti toccano anche l’Isola dei Famosi (qui puoi leggere il cast del 2023), il reality condotto da Ilary Blasi in previsione per il 17 aprile 2023.

“Abiti idonei alla prima serata di Canale 5, nessuna parolaccia, nessuna volgarità, toni contenuti, nessun eccesso, niente di troppo trash”, queste le nuove direttive. Una “promessa” di cambiamento a lungo ventilata ma soprattutto richiesta dagli spettatori del reality. Il GF perderà il suo “tocco”? Vedremo.