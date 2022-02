Federica Panicucci, nozze con Bacini sempre più lontane: “Per ora è impossibile”

Federica Panicucci compie 53 anni: l’amore per Marco Bacini, i figli e la carriera

Federica Panicucci mette nuovamente in pausa le nozze con Marco Bacini, che appaiono sempre più lontane. Niente crisi di coppia però, per la conduttrice non è il momento ideale vista la crisi pandemica in corso. I due hanno deciso di aspettare finché non potranno festeggiare come hanno sempre sognato.

Federica Panicucci: per ora io e Marco non ci sposiamo

Federica Panicucci potrebbe non sposare il suo Marco Bacini nel 2022. Le nozze, già rimandate lo scorso anno, per ora non hanno una data precisa. La conduttrice risponde ai rumors su una possibile crisi di coppia affermando che il motivo del ritardo è tutt’altro.

“E’ un periodo sereno dal punto di vista personale, ma incerto da quello sociale. Ciò che stiamo vivendo ci induce a mettere in stand by anche i sogni. Si cerca di vivere al meglio, ma col rammarico di poterlo fare solo al cento per cento” ha dichiarato la conduttrice di Mattino Cinque alla rivista Intimità.

La coppia ha deciso di aspettare che tutto, o quasi, torni alla normalità, per celebrare le nozze in grande, con tutta la famiglia e gli amici, senza lo spettro del covid che potrebbe far saltare tutto all’ultimo minuto.

“Lo dico in tutta franchezza, quello che desideriamo per le nostre nozze adesso come adesso è complicato da realizzare, se non impossibile. E siccome abbiamo atteso tanto ci siamo detti di attendere altro tempo, almeno faremo tutto come vogliamo veramente”.

Federica e Marco preferiscono dunque attendere, visto che hanno rimandato già lo scorso anno, ma coronare al meglio questo sogno d’amore con una festa indimenticabile. La conduttrice, in onda tutte le mattine, non vuole neanche rischiare di contrarre il virus, e infatti ha persino deciso di festeggiare San Valentino a casa, con una cenetta romantica, nonostante la situazione pandemica sembra in netto miglioramento.

“Preparerò una cenetta a casa, se non altro in due è una festa che si può fare” ha affermato Federica durante l’intervista. Non ci resta che aspettare e vedere se entro la fine dell’anno la coppia riuscirà finalmente a dire sì.

Federica Panicucci e Marco Bacini, come è nato il loro amore

Federica Panicucci ha una storia d’amore importante alle spalle, quella con l’ex marito Mario Fargetta, con il quale ha due figli, Sofia e Mattia, e dal quale ha divorziato con grande sofferenza nel 2015. Nel 2016 però è arrivato inaspettatamente l’amore e quello che è diventato l’uomo della sua vita, Marco Bacini.

La conduttrice e l’imprenditore si sono conosciuti in occasione del lancio del marchio di t-shirt Let’s Bubble e da allora hanno sempre fatto coppia fissa. “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere” ha spiegato Federica quando ha parlato per la prima volta del suo nuovo compagno.

Nel 2021 Federica Panicucci aveva raccontato al settimanale Chi: “Il nostro matrimonio me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi. Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico”.

Marco non ha figli, ma a detta dei bene informati ha un ottimo rapporto con quelli di Federica, ormai adolescenti.