Barbara D’Urso su Instagram: bikini animalier a 65 anni

Fonte: IPA Barbara D'Urso in bikini, la foto su Instagram

L’estate entra nel vivo e, ora che i programmi televisivi hanno chiuso i battenti per qualche mese, anche i volti dello spettacolo e della televisione si stanno godendo le meritate vacanze. Chi non rinuncia al relax e a una tintarella sotto il sole è Barbara D’Urso, che ha condiviso uno scatto su Instagram con un bikini animalier che ha conquistato i follower. Un fisico da urlo quello sfoggiato dalla conduttrice che, all’età di 65 anni, è ancora più giovane che mai.

Barbara D’Urso su Instagram: lo scatto in bikini

Messasi alle spalle l’ennesima annata televisiva di grande successo, Barbara D’Urso è entrata nel vivo della pausa estiva. Il piccolo schermo l’ha vista nuovamente protagonista quest’anno, seppur con uno spazio ridotto rispetto ai parecchi programmi che sino a pochi anni fa conduceva in una sola stagione. Oltre alle prime serate de La Pupa e il Secchione Show, immancabile l’appuntamento fisso con Pomeriggio 5 che ha salutato il suo pubblico un mese fa, prima di dare il via alla consueta pausa estiva.

E allora come approfittare di queste meravigliose giornate di sole? Lo sa bene la conduttrice tv che, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso con i suoi numerosissimi followers uno scatto mozzafiato. Accanto a una piscina d’acqua limpida e con uno splendido panorama sullo sfondo, Barbara D’Urso ha sfoggiato un bikini animalier super colorato. “Ed oggi iniziamo così” la didascalia a corredo dello scatto che la vede ancora giovanissima e in gran forma, nonostante i 65 anni di età.

Instagram in tilt per il post di “Barbarella”, che ha ricevuto numerosi like e commenti di apprezzamento. “La più bella del mondo!” scrive un utente. Un altro invece mette in risalto la sua bellezza acqua e sapone: “Stai benissimo così senza trucco”. Gli fa eco un altro commento simile: “Bella al naturale”. Uno scatto che conquista proprio tutti.

Barbara D’Urso verso il ritorno in tv dopo le voci d’addio

Sole, vacanze e relax in attesa del grande ritorno in televisione il prossimo settembre. Barbara D’Urso non rinuncia alla sua meritata pausa estiva, strizzando però l’occhio anche ai suoi prossimi impegni sul piccolo schermo. Impegni che la vedranno di nuovo protagonista su Mediaset, dopo i rumors e le indiscrezioni degli ultimi mesi su un presunto addio all’azienda. Numerosi gli indizi a riguardo, dal ridimensionamento del suo ruolo in questa stagione (Live – Non è la D’Urso e Domenica Live non hanno fatto parte del palinsesto), al trasferimento su Italia1 dove ha preso le redini di uno show cult della rete: La Pupa e il Secchione Show.

A maggio è arrivata la prima smentita ufficiale della conduttrice, che in un’intervista a La Stampa aveva chiarito il suo futuro in Mediaset. “Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo”, aveva spiegato. E, lo scorso mese, i saluti al pubblico di Pomeriggio 5 prima della pausa estiva e la promessa di un ritorno a settembre con la nuova edizione. Altro che addio, Barbara D’Urso ha ancora tanto da dare in tv e i suoi affezionati telespettatori sono pronti a riaccoglierla a braccia aperte.