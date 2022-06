Barbara D’Urso chiude “Pomeriggio Cinque”: il suo futuro svelato nei saluti

Fonte: IPA Barbara D'Urso saluta a "Pomeriggio Cinque": la fine per l'estate

Nella puntata di Pomeriggio Cinque del 9 giugno, Barbara D’Urso ha salutato e ringraziato tutto il pubblico in diretta, spiegando quale sarà il futuro del programma che (almeno per ora) chiude i battenti lasciando spazio ad altri progetti nella Mediaset. Dopo le presunte voci sul destino della conduttrice nella rete di Piersilvio Berlusconi, ecco cosa ha lasciato trapelare la diretta interessata.

Barbara D’Urso chiude “Pomeriggio Cinque”: cosa farà ora

Sono arrivati anche per Pomeriggio Cinque i saluti finali, quelli che anticipano la stagione estiva e quindi l’addio per almeno alcuni mesi. Barbara D’Urso, durante la penultima puntata della trasmissione andata in onda il 9 giugno su Canale 5, ha ringraziato sentitamente il suo pubblico che la sostiene ogni giorno da anni, e ha salutato tutti anticipatamente. Il 10 giugno, infatti, andrà in onda la puntata conclusiva del Talk Show che dal 2008 colleziona successi.

“Noi torniamo i primi giorni di settembre. Saremo tutta la stagione sempre con voi”, ha spiegato la conduttrice in diretta, rassicurando quindi il suo pubblico che ultimamente aveva forti dubbi sul fatto che la trasmissione potesse vivere ancora a lungo su Canale 5.

Quando si tratta di Barbara D’Urso le voci sono sempre tante e diverse tra loro, sia per quanto riguarda il suo modo di condurre e anche per il suo futuro in televisione, che ultimamente sembrava essere barcollante. Dopo le varie ipotesi sul presunto addio a Mediaset, Barbara D’Urso ci ha tenuto a spiegare per bene cosa stesse succedendo e quale fosse la verità, rilasciando alcune dichiarazioni importanti in un’intervista a La Stampa in cui ha replicato a tutti i rumors del momento.

“Resto a Mediaset anche l’anno prossimo. Voci di addio? Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo”, così aveva già effettivamente dichiarato Barbara D’Urso a La Stampa, e nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque non ha fatto altro che confermare il tutto.

Barbara D’Urso, un successo dopo l’altro

Voci su voci, quelle che costantemente si ripropongono su un suo presunto addio alla tv o la chiusura di un suo programma; voci che però, alla fine, vengono sempre smentite dalla diretta interessata. Barbara D’Urso, per quante se ne possano dire sul suo conto, è un volto storico della televisione italiana e uno dei più amati, che di certo non ha paura di mettersi in gioco.

I suoi programmi lo dimostrano, soprattutto Pomeriggio Cinque che dal 2008 colleziona grandi successi riuscendo a fare compagnia a milioni di persone con quell’aspetto un po’ leggero, che però riesce anche a raccontare storie di vita quotidiana importanti, lasciando spazio ai problemi di tutti.

65 anni (festeggiati da poco) e una carriera d’oro, quella di Barbara D’Urso, che è ben consapevole di dividere il pubblico ma è ugualmente in pace con se stessa, e dopotutto ci pensano i suoi successi e la carriera che ha costruito a darle la sicurezza di cui ha bisogno.