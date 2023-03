Barbara D’Urso, paura in scena: “Non sapevo se scappare”

Fonte: IPA Barbara D'Urso, paura in scena

“Stasera sul palco un momento shock”, ha scritto Barbara D’Urso per introdurre la sua ultima storia di Instagram. Un breve video girato alle due di notte, subito dopo essere stata in scena al Teatro Verdi di Montecatini con la commedia Taxi a Due Piazze, che sta riscuotendo un grandissimo successo. Tutto stava filando liscio (come sempre), se non fosse per un episodio che ha spaventato la conduttrice e tutti i presenti ma che, per fortuna, ha avuto un lieto fine.

Barbara D’Urso, paura in scena a Montecatini

Dopo le acclamate tappe dello spettacolo Taxi a Due Piazze, che l’hanno vista protagonista al Teatro Nazionale di Milano, la D’Urso si è spostata a Montecatini. Il calore del pubblico è stato il medesimo e Barbarella non perde occasione per ribadire la gioia di esser tornata in teatro dopo tanto tempo, ma stavolta si è ritrovata ad affrontare un episodio che ha messo tutti in allarme. Nel vero senso della parola.

“Sono le due di notte – ha raccontato nel video condiviso tra le storie di Instagram -, come vedete sono distrutta, sono appena tornata in albergo. Questo video lo vedrete probabilmente domani, ma devo raccontarvi cos’è successo questa sera in scena. Inizia la commedia, affetto, applausi, io entro e a un certo punto, mentre stiamo recitando e siamo in tre in scena – io, Barbara Terrinoni e Franco Oppini – nel pubblico, teatro pieno, mille persone, stupendi, a un certo punto scatta l’allarme antincendio, credo”. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha spiegato che, oltre alla sirena, si sono accese tutte le luci del Teatro Verdi.

“Che succede adesso? Ci incendiamo tutti quanti? Devo scappare?“, si è chiesta la D’Urso mentre continuava la pièce sul palcoscenico. Per fortuna si è trattato solo di un falso allarme. Lei e il cast di Taxi a Due Piazze hanno proseguito con lo spettacolo e il “momento shock” è diventato soltanto un aneddoto da condividere con i suoi follower.

Barbara D’Urso, le parole per il suo affezionato pubblico

Come sempre, non è mancato un pensiero per il pubblico che la segue con affetto anche in teatro e che ha mostrato un gran sangue freddo, durante la piccola disavventura a Montecatini. Nessuno è andato nel panico e sono tutti rimasti in silenzio, fermi al proprio posto e attenti a ciò che accadeva in scena.

Barbara D’Urso ci ha tenuto a condividere delle parole per il suo pubblico anche alla fine dello spettacolo: “Abbiamo iniziato col botto con l’allarme e nemmeno noi capivamo cosa stesse succedendo. Vi ringrazio per essere venuti e per tutto l’affetto“, ha scritto su Instagram ironizzando sull’accaduto, com’è nel suo stile.

Barbara D’Urso, il grande ritorno in teatro

Mentre sembra ormai una certezza che non le sarà affidata nuovamente la conduzione de La Pupa e il Secchione, per tornare nelle mani del volto storico del reality Enrico Papi, Barbara D’Urso si gode una parentesi lavorativa che le sta procurando enormi soddisfazioni.

La conduttrice è tornata a recitare in teatro dopo ben 15 anni d’assenza dalle scene, assicurando il suo pubblico di non aver alcuna intenzione di abbandonare il piccolo schermo e mettendo a tacere le voci di “rottura” con Mediaset. “La cosa divertente – aveva spiegato durante la sua partecipazione al Festival della Tv di Dogliani – è che quando si è vociferato che io tornassi a teatro la gente ha subito pensato che Mediaset mi avesse cacciato. Ma non è così”.

La D’Urso è inarrestabile, si divide tra televisione e palco con la stessa energia (e la forma smagliante) di sempre. E intanto vive la gioia di esser diventata nonna per la prima volta, perché in fondo quando c’è l’amore, c’è tutto (flirt o presunti tali a parte).