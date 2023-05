“Barbara D’Urso lascia Mediaset”: il gesto su Instagram alimenta i sospetti

“Barbara D’Urso lascia Mediaset” è una frase che si ripete come un mantra ormai da mesi. Le indiscrezioni sulla conduttrice e il suo futuro professionale non mancano mai ma stavolta sono più insistenti del solito. In un momento di vera rivoluzione televisiva (pensiamo all’addio di Fazio alla Rai), pare che la Carmelita preferita dagli italiani abbia deciso di intraprendere altre strade che la allontanerebbero, di fatto, dalla conduzione in TV. E il suo ultimo gesto su Instagram non fa altro che alimentare i sospetti.

A lanciare l'indiscrezione-bomba è stato Tv Blog, certo che - secondo fonti attendibili, ma anonime - la conduttrice sia pronta a dare una svolta alla sua vita professionale con un cambiamento affatto di poco conto. Le voci sull'addio di Barbara D'Urso a Mediaset si rincorrono ormai da mesi, eppure stavolta c'è qualche dato in più che lascerebbe presagire che vi sia un fondo di verità.

Tv Blog ha spiegato che Carmelita "avrebbe deciso di non accettare un’offerta di contratto biennale da parte della sua azienda", lasciando "così Mediaset dopo qualche decennio di permanenza, attraversando praticamente tutte le fasce dei palinsesti dell’azienda di Cologno Monzese". Affermazione che fa eco a quanto si è vociferato qualche settimana fa a proposito di una proposta giunta niente meno che da Netflix, il colosso dello streaming che sarebbe pronto ad affidarle un nuovo reality show.

Barbara D'Urso brinda a un "segreto" su Instagram

Mentre il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi impera sulle pagine di gossip, ad avere i riflettori puntati addosso nel mondo dello spettacolo è senza dubbio quello tra Barbara D'Urso e Mediaset. Con un'unica, grande differenza: la conduttrice televisiva non si è mai lasciata andare a conferme né smentite a proposito delle tante voci di corridoio che si sono rincorse in questi mesi (anzi, anni).

Sebbene la sua presenza sul piccolo schermo sia stata drasticamente ridotta, sulla scia di un cambio di rotta della rete che ha influito sui palinsesti - pensiamo anche ai diktat di Piersilvio Berlusconi sul GF Vip -, la D'Urso ha continuato a svolgere il suo lavoro con la consueta energia e con una professionalità che le si deve riconoscere. Può piacere oppure no, ma che abbia sulle spalle una carriera tra le più lunghe della televisione generalista è un dato di fatto.

Stavolta sembra che, però, qualcosa stia davvero bollendo in pentola ed è stata la stessa conduttrice ad alimentare i sospetti avanzati dai giornali. La sera del 16 maggio ha fatto capolino sul suo profilo Instagram una cena in compagnia di alcuni amici. Tutto normale, se non fosse che parla chiaramente di "tanti progetti" e che a un certo punto chiama un brindisi a "una cosa che nessuno sa ancora, che è un segreto", incalzata immediatamente da un amico che ironizza con "lo sanno tutti!".

Che si tratti proprio delle novità in arrivo sul fronte televisivo? Del resto è stata la stessa Barbara D'Urso ad affermare su Gente: "Con me tutto può sempre accadere: sono la donna delle sorprese". Non ci resta che attendere conferme (o smentite) ufficiali.