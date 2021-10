Arisa, la grande emozione dopo l’esordio a Ballando: “Non riesco a dormire”

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Arisa è una delle protagoniste del momento: solo qualche giorno fa ha debuttato come concorrente a Ballando con le stelle, riscuotendo un enorme successo sia con la severissima giuria che tra il pubblico. Inutile dire che tutto ciò l’ha messa a dura prova. Le emozioni sono travolgenti, e si susseguono rapidamente in una giostra di alti e bassi che l’hanno lasciata persino senza sonno.

Arisa, l’esordio a Ballando con le stelle

Gli ultimi mesi sono stati molto movimentati, per Arisa: durante l’estate ha infatti annunciato il suo addio ad Amici, dove vestiva i panni della professoressa di canto. Lo ha fatto anche per dedicarsi ad un’altra incredibile avventura, quella a Ballando con le stelle. In coppia con Vito Coppola, l’artista ha iniziato ben presto ad allenarsi, e a quanto pare le prove hanno dato i loro frutti. Nel corso della prima puntata dello show condotto da Milly Carlucci, si è esibita in un charleston scatenatissimo, che ha conquistato tutti.

E ora che l’appuntamento è giunto al termine, Arisa si è lasciata travolgere dalle emozioni. Tra le sue storie di Instagram, ha voluto aggiornare i suoi fan: “Sono così felice che non riesco a prendere sonno. Mi sono emozionata molto in questi giorni, ho anche pianto un sacco. Però poi si è aggiustato tutto. Bisogna avere pazienza e non aspettarsi nulla. Gioire con poco ci aiuta a gioire più spesso, e gioire spesso ci rende persone felici. Io sono davvero, davvero felicissima“. Ballando è per lei una nuova ripartenza, dopo un periodo piuttosto complicato.

Arisa, la rottura con Andrea Di Carlo

Sul fronte sentimentale, quest’anno si è rivelato particolarmente complicato. Il lungo tira e molla con Andrea Di Carlo non ha avuto alcun lieto fine, tanto che lui sembra aver ormai ritrovato l’amore accanto ad un’altra donna. Arisa ne ha sofferto, non potendo cancellare gli ultimi mesi della sua vita con un colpo di spugna. E Ballando con le stelle potrebbe aiutarla a ritrovare il sorriso, nonostante dietro le quinte sia a rischio di fare incontri non proprio piacevoli. Il suo ex è infatti il manager di due concorrenti dello show, Federico Lauri e Morgan.

Andrea Di Carlo, intervistato dal settimanale Oggi, ha rivelato che Arisa avrebbe chiesto di modificare i turni delle prove proprio per non essere costretta a rivederlo. Tra di loro, in effetti, le cose non si sono concluse molto bene: “Questa rottura è definitiva. Lei è una persona straordinaria, un genio, un’artista con la A maiuscola. Ma non è fatta per stare in coppia, o almeno non con me” – ha raccontato il manager – “All’inizio servivo a farle dimenticare il suo ex. Poi mi ha amato, ma se vuoi stare in coppia devi seguire delle regole. Lei mi chiedeva di mettere in affitto la mia casa a Roma e trasferirmi a Milano, ma io a Roma ho tre figli”.

La loro è stata una relazione breve ma intensa, che purtroppo non sembrava destinata a durare. Ora Andrea ha il cuore nuovamente impegnato: “Lei si chiama Elisa, è una psicoterapeuta, la conosco da 15 anni. L’ho rivista dopo tre anni a casa del mio migliore amico. L’ho trovata in gran forma, molto bella, mi ha attratto. In più è una persona normale, con cui posso confidarmi, piena di piccole attenzioni”.