Ballando con le stelle, Iannone e Lucrezia come Isoardi e Todaro: il feeling sospetto

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Ballando con le stelle non è solo un programma sulla danza. Lo show di Milly Carlucci tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori perché al suo interno c’è un po’ di tutto, dalle liti al sacrificio al gossip. E anche questa edizione non è da meno, anzi.

È trascorsa solo una puntata dall’inizio del programma, ma già cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sui rapporti tra i maestri e i loro allievi famosi, cosa che si ripete di anno in anno con diverse coppie.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando hanno un flirt? I sospetti

Nei giorni scorsi il settimanale Gente aveva pubblicato delle foto in cui Andrea Iannone e Lucrezia Lando (qui vi spieghiamo bene chi è lei) erano stati pizzicati insieme al di fuori del contesto del programma. Belli, complici e sensuali, hanno instaurato subito un bel legame anche di fronte le telecamere e – pare – anche quando i riflettori sono spenti. I due al momento non hanno espresso nessuna opinione rispetto alle voci che li riguardano, né hanno fatto apprezzamenti particolari l’uno sull’altro. Ma c’è un ma.

Iannone e Lando come Isoardi e Todaro

A insinuare il dubbio che il bel rapporto tra i due sia stato accentuato per attirare interesse verso la trasmissione è Dagospia, che come sempre ha voluto punzecchiare con uno dei suoi retroscena.

“Dalle parti del Foro Italico si festeggia per l’ottimo debutto di Ballando con le stelle che ha sfiorato alla prima il 24% di share. Vi ricordate lo scorso anno la finta love story tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi? Gira voce che quest’anno possa essere il turno della coppia formata da Andrea Iannone e Lucrezia Lando, presunto flirt già spinto e chiacchierato con foto ambigue pubblicate dal settimanale Gente”, si legge sul sito di Roberto D’Agostino.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, una storia finita nel nulla

Il riferimento è alla presunta liason tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi che la scorsa edizione del programma aveva tenuto banco per diverse settimane, giusto il tempo utile per creare un po’ di curiosità attorno alla trasmissione. I due, infatti, sembravano flirtare platealmente e disseminavano indizi che sembravano confermare la loro relazione, salvo poi allontanarsi una volta finito lo show, in cui, tra le altre cose, erano dati per favoriti. Ora Raimondo si consola con la ex fidanzata e con il ruolo di coach ad Amici. Un “tradimento” che Milly Carlucci non ha ancora digerito, vista la frecciata lanciata nella prima puntata.

Ballando con le stelle 2021, le voci sull’abbandono di Morgan

Intanto si continua a parlare del possibile addio al programma di Morgan dopo la terza puntata, previsto – si dice – per contratto, per via del cachet troppo oneroso. Voci che erano state smentite categoricamente dalla stessa Milly Carlucci in conferenza stampa. “Si dice che io starò solo tre puntate che io non ce la faccia, ma stiamo scherzando? Se tu dici che Morgan è pazzo, inaffidabile, sconclusionato e ingestibile secondo me il limite nei miei confronti si è superato”. Discorso chiuso, almeno per ora.