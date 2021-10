Ballando, è già scoppiata la passione tra Iannone e Lucrezia Lando: l’indiscrezione

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

C’è sicuramente molta curiosità per l’inizio della nuova stagione di Ballando con le stelle, ormai pronta al via. E siamo tutti in attesa di scoprire come se la caveranno i concorrenti alle prese con difficili coreografie ed esibizioni da lasciare (veramente!) senza fiato. Intanto gli allenamenti in sala prove sono già cominciati, e pare che almeno una delle coppie in gara abbia trovato un feeling straordinario… anche lontano dalla pista. È scoppiata la passione tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando?

Andrea Iannone, flirt con Lucrezia Lando

Sembra ormai un dato di fatto assodato: ogni anno, Ballando con le stelle ci regala grandi emozioni sia in pista che fuori, coinvolgendoci con retroscena amorosi che catturano inevitabilmente l’attenzione del pubblico. Se la scorsa stagione avevamo tifato per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, che tuttavia sembrano aver stretto solo un bellissimo rapporto di complicità, stavolta è il turno di Andrea Iannone e della sua maestra di ballo, Lucrezia Lando. Le indiscrezioni hanno iniziato a circolare da poco, sebbene lo show non sia ancora andato in onda. E si parla già di una passione incredibile.

A lanciare la notizia è stato il settimanale Gente, che ha pubblicato delle foto esclusive da cui sembrano esserci ben pochi dubbi sull’intimità che si è instaurata tra i due. Proprio uscendo dalla sala prove di Ballando, Andrea e Lucrezia si sono scambiati delle tenerezze (e quello che pare essere a tutti gli effetti un casto bacio). È nato qualcosa tra di loro? Non sarebbe certo un problema: entrambi single da tempo, hanno il cuore libero e forse pronto a tornare a battere più forte per un’altra persona.

Andrea Iannone a Ballando con le stelle

Il motociclista è sicuramente uno dei concorrenti più attesi della nuova edizione di Ballando con le stelle: dalle piste della MotoGP a quelle di ballo, Iannone è pronto a regalarci grandi emozioni. A dir la verità ha già iniziato, con le voci di un flirt che sta facendo sognare tutti i suoi fan. Dopo la relazione con Belen Rodriguez e la storia d’amore con Giulia De Lellis, il pilota sembra aver trascorso un lungo periodo da solo, nonostante le tante indiscrezioni sulla sua vita sentimentale. Ma ora le cose potrebbero essere cambiate.

Andrea Iannone è solo uno dei tanti protagonisti che ci terranno compagnia nel corso dello show condotto da Milly Carlucci. Quest’anno la conduttrice ha voluto fare le cose in grande, scegliendo tra i volti più amati dal pubblico come Al Bano, Arisa e Morgan. E non mancheranno ospiti incredibili (uno tra tutti, Marcell Jacobs), pronti a scendere in pista per una serata di follie a passo di danza. L’appuntamento è per il prossimo 16 ottobre, una data da segnare sul calendario.