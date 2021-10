Ballando con le stelle 2021, le 13 coppie da sogno. Chi vincerà per noi

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

È tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle, uno degli spettacoli più attesi dell’anno. Milly Carlucci torna con il suo show ricco di emozioni e qualche piccolo colpo di scena, questa volta portando sul palco delle coppie davvero stellari. Sono infatti stati rivelati da poco gli abbinamenti tra vip e insegnanti di ballo, e a quanto pare promettono grandi soddisfazioni per il pubblico.

Ballando con le stelle 2021, le coppie

Il cast al completo di Ballando con le stelle era già stato annunciato, così come i primi indizi sulla formazione delle coppie. Ora il mistero è stato svelato: con un post pubblicato sui canali ufficiali dello show, abbiamo scoperto quali sono i maestri che accompagneranno i concorrenti in questa sfrenata stagione sul palco di Rai1. Le sorprese ovviamente non sono mancate: si parte da Al Bano, uno dei più attesi della nuova edizione, che è affiancato dalla new entry Oxana Lebedew, mentre Alvise Rigo ha come insegnante Tove Villför.

Questo è l’anno delle new entry (ce ne sono diverse, dopo la defezione di Raimondo Todaro e la pausa maternità di Ornella Boccafoschi e Veera Kinnunen): arriva anche Vito Coppola, che gareggia assieme ad Arisa, pronta a questa nuova ed emozionante sfida. Andrea Iannone si esibisce in pista con Lucrezia Lando, mentre la splendida Bianca Gascoigne è in coppia con Simone di Pasquale. Ancora, Federico Fashion Style ha come insegnante Anastasia Kuzmina e Fabio Galante la terza new entry Giada Lini.

Coppie consolidate sono quelle formate da Memo Remigi e Maria Ermachkova (tra le prime ad essere annunciate) e da Mietta e Maykel Fonts. Questa edizione di Ballando segna il ritorno in pista di Alessandra Tripoli, che dopo la sua maternità compete accanto a Morgan, mentre Samuel Peron è l’insegnante di ballo di Sabrina Salerno. Infine, Valeria Fabrizi è affiancata da Giordano Filippo e Valerio Rossi Albertini ha come maestra Sara Di Vaira.

Chi vincerà Ballando con le stelle?

La nuova stagione di Ballando con le stelle debutta sabato 16 ottobre 2021, e sebbene la finale sia davvero molto lontana non possiamo fare a meno di lanciarci in qualche previsione. Il pensiero vola ovviamente a quelle che potrebbero essere le coppie vincenti dello show. Certo, senza aver ancora visto i concorrenti in pista è difficile immaginare chi se la caverà bene e chi invece incontrerà qualche ostacolo. Ma conoscendo la grinta di alcuni vip pronti alla gara possiamo sbilanciarci in qualche ipotesi.

Tra i nostri favoriti c’è sicuramente Al Bano: la voglia di stupire non gli manca di certo, e senza dubbio troverà un piccolo spazietto per incantarci con la sua voce. Inoltre è un personaggio davvero amatissimo dal pubblico, quindi avrà un grande sostegno dei fan. Puntiamo anche su Sabrina Salerno, che di ballo un po’ se ne intende e con la sua sensualità innata non farà fatica a lasciare tutti a bocca aperta. Anche Arisa potrebbe vincere: ha sempre avuto una grinta pazzesca, e la sua voglia di mettersi in gioco è più che mai evidente. Infine Morgan, che sembra aver un grande desiderio di rivincita. Il suo recente passato un po’ travagliato potrebbe trovare un’inaspettata conclusione con la vittoria a Ballando.