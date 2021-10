Chi è Simone Di Pasquale, maestro di Ballando con le stelle 2021

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Simone Di Pasquale è uno dei volti più famosi e amati di Ballando con le stelle: è al fianco di Milly Carlucci fin dalla prima edizione dello show, anche se la sua carriera è stata ricca di successi e soddisfazioni. Oltre alla partecipazione a musical in tour per tutta l’Italia, ha partecipato a molti programmi tv e dal 2000 ha una scuola di danza e una società di organizzazione di eventi a Roma.

Chi è Simone Di Pasquale

Simone Di Pasquale è nato a Roma il 27 febbraio 1978. Ballerino professionista, anche lui come tanti colleghi, ha iniziato fin da giovanissimo ad approcciarsi al mondo del ballo, dedicandosi inizialmente alla danza sportiva. Comincia fin dalla tenera età – aveva solo 10 anni ai tempi della sua prima competizione – a gareggiare in competizioni sia nazionali che internazionali, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti.

Il suo talento e le sue grandi capacità lo portano ben presto ruoli sia in tv che in teatro: nel 2005 inizia la sua avventura a Ballando con le stelle, e negli anni successivi colleziona partecipazioni sul piccolo schermo, da Il treno dei desideri a Miss Italia, passando per un ruolo nella serie Don Matteo. Da non dimenticare i ruoli nei musical La febbre del sabato sera, diretto da Massimo Romeo Piparo, già produttore di Ballando con le stelle; Hairspray – Grasso è Bello! per la regia di Massimo Romeo Piparo, rappresentato in diverse città italiane.

Nel 2013 presenta la Finale dei campionati europei di tango con lo spettacolo Galatango, trasmesso su Rai 1, l’anno dopo partecipa con Milly Carlucci e altri ballerini della trasmissione Ballando con le Stelle al tour canadese Balla con Milly. Nel 2020, invece, durante il corso della quindicesima edizione di Ballando con le stelle, partecipa al programma Italia sì in veste di inviato dietro le quinte del programma per mostrare le fasi preparatorie alla messa in onda della puntata.

Fidanzata

Dal 1998 fino al 2015 Simone Di Pasquale è stato legato alla collega Natalia Titova, con la quale ha anche gareggiato fino al 2008. Oggi invece è legato a Maria, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo: pare che i due si conoscessero da tempo, ma che la scintilla sia scoccata solo di recente.

Il primo incontro tra Simone Di Pasquale e Maria risale a 14 anni fa ma poi entrambi, dopo una breve frequentazione, hanno preso strade differenti. I due sono sempre rimasti in contatto, seppur saltuariamente, fino a quando la donna non è arrivata a Roma, dove vive Simone, per partecipare a un torneo di paddle. Simone e Maria si sono rivisti e hanno così iniziato ad uscire con regolarità.

Figli

Simone Di Pasquale non si è mai sposato e non ha mai avuto figli.

Età

È nato il 27 febbraio 1978, quindi ha 43 anni.

Altezza

È alto 187 cm.

Peso

Simone Di Pasquale pesa 85 kg.

Cos’ha fatto prima di Ballando con le stelle

Prima di approdare a Ballando con le stelle, Simone Di Pasquale ha gareggiato dal 1998, in coppia con la ballerina Natalia Titova. Nel 2004 la coppia si afferma a livello internazionale raggiungendo il quinto posto al concorso “World Master” di Innsbruck, il terzo posto al concorso “Rising Stars” di Blackpool e il primo posto al concorso “Rising Stars UK”.

Quante edizioni di Ballando con le stelle ha fatto

Simone Di Pasquale è uno dei volti storici dello show: ha iniziato il suo percorso sul piccolo schermo proprio con Ballando con le stelle, nel 2005. Da allora sono andate in onda 15 edizioni, a cui il ballerino ha partecipato in qualità di maestro.

Simone Di Pasquale sui social

Il ballerino è molto attivo sui social: su Instagram si trova con il nome simone_di_pasquale e conta più di 34 mila follower. Su Facebook invece ha un profilo dedicato alla sua scuola di danza.