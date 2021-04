Massimiliano Rosolino e Natalia Titova: la verità sul matrimonio

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: il cast

La love story tra Massimiliano Rosolino e Natalia Titova non ha mai smesso di far sognare le fan della coppia, in particolare sul tanto atteso matrimonio. In un’intervista a Nuovo TV, Massimiliano ha parlato della sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021, in qualità di inviato speciale, e soprattutto delle nozze con Natalia Titova.

Sebbene Massimiliano e Natalia siano legati ormai da tempo, dal 2006, quando si sono conosciuti a Ballando con le stelle, non hanno mai espresso il forte desiderio di sposarsi. Tuttavia, hanno avuto due figlie, Sofia Nicole, nata nel 2011 e Vittoria Sidney nel 2013.

Massimiliano ha finalmente chiarito i suoi sentimenti riguardo alle continue pressioni da parte dei tabloid. “Non la sposo, perché il matrimonio è una cosa che fanno gli altri, ma dopo l’Isola la porto in luna di miele.” Un pensiero dolcissimo il suo, ma anche piuttosto anticonformista. Se da una parte vuole regalare un viaggio da sogno alla sua meravigliosa compagna, dall’altra preferisce non fare il grande passo.

Quando l’Isola dei Famosi volgerà al termine, Massimiliano ha intenzione di vivere una favola intima e privata con la sua bella Natalia e le figlie. Per adesso, durante la lontananza da casa, Rosolino ha ammesso che sente tutti i giorni la famiglia, sfruttando le videochiamate.

Dimostra di essere un papà molto attento e soprattutto presente, anche se si trova fuori per lavoro. Ha infatti detto che, nel fine settimana, cerca sempre di dare una mano alle figlie con i compiti, per supportare Natalia e concederle qualche ora per sé, dal momento in cui sta badando alle figlie tutto il giorno.

La Titova, inoltre, aveva ricevuto una richiesta di partecipazione all’edizione corrente dell’Isola. Ha preferito rifiutare, perché, con Rosolino inviato speciale, le figlie sarebbero rimaste a casa. Certo, avrebbe potuto chiedere aiuto ai parenti, ma Natalia non se la sentiva di andare via, in un periodo tanto difficile.

Il rapporto di Massimiliano Rosolino con le figlie è davvero unico e speciale: “Le mie due pesti”, ha detto, commentando simpaticamente le loro personalità. “Fanno quello che desiderano, ma ovviamente bisogna starci dietro e aiutarle.”

Per adesso, Massimiliano va alla grande nell’Isola dei Famosi ed è felice di aver legato con Ilary Blasi, di cui apprezza la sincerità e soprattutto la spontaneità. Al ritorno dalla sua incredibile esperienza, però, metterà in stop il lavoro per dedicarsi alla compagna e alle figlie.