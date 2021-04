Isola 2021, Angela Melillo a rischio eliminazione: ha infranto il regolamento

editato in: da

Isola 2021, vita da naufraghi tra sfide, bikini e prove

Approdata in Honduras per una nuova avventura, Angela Melillo ha portato un po’ di armonia all’Isola dei Famosi 2021: la sua presenza ha reso l’atmosfera leggermente più serena, perché con il suo animo altruista è riuscita ad appianare in diverse occasioni le divergenze tra i naufraghi. Ma forse proprio la sua generosità potrebbe averla messa nei guai.

Tutto è accaduto nel corso dell’ultima puntata del reality show, proprio sotto gli occhi di Ilary Blasi e del suo inviato speciale Massimiliano Rosolino. In un primo momento, in effetti, nessuno si è accorto del gesto di Angela Melillo, che però non è passato inosservato ad un pubblico più attento. Per capire bene quello che è successo, è meglio ricapitolare la vicenda dall’inizio: come ad ogni appuntamento, anche lunedì 5 aprile i naufraghi si sono divisi in due squadre per affrontare la prova ricompensa e aggiudicarsi così qualcosa da mangiare.

Ad avere la meglio, in quell’occasione, è stato il team capitanato dalla new entry Isolde Kostner – tra cui, per l’appunto, la stessa Melillo. I vincitori hanno ottenuto una deliziosa porzione di lasagne, della quale però uno dei naufraghi ha preferito non approfittare. Ubaldo Lanzo, pur appartenendo alla squadra vincente, ha infatti deciso di rinunciare al pasto perché allergico a vari alimenti che probabilmente erano contenuti nel soffritto con cui la lasagna è stata preparata. La sua porzione è rimasta incustodita sotto gli occhi di tutti, in particolare dei concorrenti sconfitti, che hanno potuto solamente guardare i loro compagni mangiare.

È in questa occasione che Angela Melillo sembrerebbe aver commesso un’infrazione, che è stata ripresa dalle telecamere nonostante Rosolino fosse momentaneamente distratto. La showgirl romana ha infatti preso il pezzo di lasagna avanzato e lo ha nascosto dietro la schiena, passandolo a Elisa Isoardi – che, appartenendo alla squadra perdente, non aveva diritto al cibo. Il passaggio di mano non è evidente, ma il gesto non sembrerebbe lasciare adito a molte interpretazioni.

Si tratterebbe di un errore piuttosto grave, che potrebbe portare alla squalifica immediata della Melillo. E sarebbe un vero peccato, perché la showgirl si è rivelata una vera sorpresa, all’Isola dei Famosi 2021: è sin da subito entrata nelle dinamiche del gioco, e alle varie prove di resistenza ha mostrato una grinta incredibile, tanto da essersi conquistata la collana di leader. La vedremo abbandonare il reality anzitempo? Per scoprire la decisione della produzione, dovremo attendere un po’: la puntata di giovedì 8 aprile è stata infatti cancellata, quindi l’appuntamento è per il prossimo lunedì 12 aprile.