Isola 2021, salta la puntata di giovedì 8 aprile: cosa succede

Isola 2021, il maltempo mette a dura prova i naufraghi

L’Isola dei Famosi 2021 in via del tutto eccezionale non andrà in onda giovedì 8 aprile. Brutte notizie, dunque, per gli affezionati telespettatori che saranno costretti ad attendere un’intera settimana prima di immergersi nuovamente nella diretta su Canale 5. Ma soprattutto per conoscere chi abbandonerà il reality e quali nuove prove dovranno affrontare i concorrenti vip.

Nulla di preoccupante, soltanto un cambio di palinsesto come ha spiegato la stessa Ilary Blasi nel corso dell’ultima puntata dell’Isola 2021, andata in onda lunedì 5 aprile in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset. “Ho una comunicazione importante da farvi, questo giovedì non andremo in onda – ha detto la Blasi – per lasciare spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro Isola che si chiama Supervivientes, in onda su Telecinco appunto in Spagna”.

Supervivientes è un reality di grandissimo successo, ormai è giunto alla ventesima edizione. E tra l’altro prevede la partecipazione di due concorrenti italianissimi: Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Lui, che è conosciuto in Italia per essere il fratello di Luca Onestini e per aver preso parte al GF Vip 16, è diventato un volto noto in Spagna essendo stato concorrente di diversi reality (tra cui la versione spagnola del GF Vip, il Gran Hermano Vip). Valeria Marini, invece, è una vera veterana dei reality show e li ha provati praticamente tutti: ha partecipato al GF Vip 1 e 4, a Reality Circus, a Temptation Island Vip e a ben tre diverse edizioni de L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi, dopo l’importante comunicazione, ci ha tenuto a rassicurare il suo pubblico, confermando che lo stop previsto per l’8 aprile è un caso isolato e che dalla settimana prossima la programmazione dell’Isola 2021 tornerà esattamente come prima. Quindi doppio appuntamento settimanale, in onda su Canale 5 ogni lunedì e giovedì.

Mediaset non ha ancora comunicato cosa sostituirà il reality la sera dell’8 aprile. Di certo i fan fremono in attesa della nuova puntata rimandata a lunedì 12 aprile, specialmente dopo i clamorosi fatti avvenuti nelle scorse ore. Dai due nuovi ingressi di Isolde Kostner e Beatrice Marchetti all’eliminazione (a sorpresa) di Elisa Isoardi, dall’abbandono di Daniela Martani (anche questo inaspettato) fino all’esito delle nuove nomination, che vedono sfidarsi al televoto Drusilla Gucci e Andrea Cerioli.