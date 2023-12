Ballando con le stelle, Caprarica lascia il programma. Interviene Milly Carlucci

Fonte: IPA Ballando con le Stelle, i look più belli e sensuali delle VIP in gara

Antonio Caprarica lascio Ballando con le stelle: “Il medico mi ha detto che se non mi fermo mi faccio male”. Il giornalista lo ha detto alla fine della puntata andata in onda sabato 2 dicembre, quando si è trovato al ballottaggio con Carlotta Mantovan (poi eliminata) e Sara Croce. Milly Carlucci aveva annunciato in apertura di programma che le coppie eliminate durante la serata sarebbero state due, ma così non è stato, perché essendosi auto-eliminato Caprarica, la scelta è caduta soltanto su un’ulteriore coppia.

Ballando con le stelle: eliminati sabato 2 dicembre

La gara si fa serratissima a Ballando con le stelle 2023: sono le battute finali prima della chiusura. Dopo l’annuncio di Milly Carlucci in apertura di programma, tutte le coppie in competizioni sapevano che ad essere eliminate sarebbero state ben due di loro. Tra colpi di scena, discussioni e tanta tanta danza alla fine è stata eliminata quella composta da Carlotta Mantovan e Moreno Porcu.

Ma attenzione: non c’è stato bisogno di una seconda eliminazioni. Allo spareggio tra Sara Croce e Antonio Caprarica, la modella è potuta rimanere nel programma, perché il giornalista ha approfittato del momento per comunicare la decisione di lasciare Ballando con le stelle.

“Io devo dire qualcosa. La giuria molto percettiva ha capito che io stasera ballavo in modo diverso, ballavo come potevo. Non mi divertivo, come invece mi sono divertito sempre nelle altre puntate. Questa esperienza è bellissima davvero. Per me è stata certamente una delle cose più divertenti e coinvolgenti di questi ultimi anni. Ringrazio Maria che è stata una maestra fantastica e sicuramente tutti voi che mi avete tenuto in gara. Io non ho voglia di lasciare Ballando con le Stelle perché qui sto benissimo. Però mi tocca uscire perché il medico mi ha detto che se non mi fermo mi faccio male. Io già sto soffrendo e quindi devo lasciare”.

Antonio Caprarica potrebbe tornare

Ma attenzione per Antonio Caprarica potrebbe non essere finita. Alla fine della settima puntata di Ballando ha infatti continuato: “Un giorno forse tornerò qui a Ballando con le Stelle. Magari sarò il primo concorrente bionico. Chissà, con una splendida anca di porcellana e titanio. Però prima che arrivi quel giorno devo andarmene. E poi la faccio corta perché non voglio un addio lacrimoso. Al dottore ho detto se potevo riposare dei giorni e poi vedere come stessi. Magari se posso tornare e il regolamento me lo consente io cercherò di tornare e cimentarmi nel ripescaggio e di arrivare in finale. A me farebbe enormemente piacere tornare a ballare con voi almeno un’altra volta. Non vado allo spareggio la mia decisione è questa. Quindi mi elimino, c’è solo un’altra coppia che dovrà lasciare. Mi dispiace per la mia maestra che così dovrà lasciare. Chiedo scusa anche agli amici e ai sostenitori. Magari mi fermo un giro e torno attrezzato. Il Re non abdica, c’è l’istituto dell’abdicazione a tempo. Lasciatemi riposare per un po’ di tempo”.

La decisione di Milly Carlucci

La decisione del giornalista ha lasciato i fan interdetti. E qualcuno ha anche ipotizzato che abbia lasciato al momento del ballottaggio per evitare l’eliminazione del pubblico. A intervenire però è stata Milly Carlucci: “Le cose stanno così. Tu non balli e quindi questo è un ritiro in questo momento. Il ripescaggio è alla nona e quindi tu salterai l’ottava puntata per riproporti al ripescaggio vedendo se ce la fai a rientrare per la finale. Questo con il consenso della tua anca e del tuo dottore”. Chissà dunque se rivedremo l’amato personaggio sul dance floor della nona puntata… Sarebbe l’ennesima sorpresa regalatoci dal programma di Rai 1.