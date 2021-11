Ballando con le stelle, Andrea Iannone e Lucrezia Lando infiammano il palco

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

La sesta puntata di Ballando con le stelle si è rivelata ancora una volta un mix di sorprese ed emozioni che ci hanno lasciato a bocca aperta: ormai la sfida è entrata nel vivo, e i concorrenti sono pronti a mettersi in gioco come non avevano mai fatto prima d’ora. Milly Carlucci è riuscita di nuovo a portare in scena uno spettacolo che non ha davvero nulla da invidiare a qualsiasi altra trasmissione.

Ballando, Andrea Iannone sorprende tutti

Uno dei protagonisti indiscussi dell’ultimo appuntamento di Ballando con le stelle è senza dubbio Andrea Iannone. Se nelle prime puntate aveva faticato un po’ ad ingranare, anche a causa di un piccolo problema di salute che l’aveva costretto a rallentare, ora ha dimostrato di poter superare i suoi limiti. La serata si è aperta con una sfida a sorpresa: i concorrenti hanno dovuto affrontare un ballo sulla base di una canzone assegnata loro in diretta. Il motociclista ha affrontato un’impresa davvero eccezionale, sulle note di una lambada.

Nella prima fase della sfida, in coppia con Lucrezia Lando, ha dato prova di un’energia incredibile. Ma è negli istanti seguenti, quando ha dovuto ballare in solitaria, che è uscita tutta la sua sensualità, incantando letteralmente il pubblico (e la giuria). Tanto che Carolyn Smith ha deciso di assegnare a lui il tesoretto di 30 punti, un grandissimo vantaggio per proseguire nella competizione. Nel corso della serata, poi, Andrea Iannone ci ha regalato un’altra emozione. La sua coreografia questa volta è stata un bel valzer, romantico e un po’ melanconico.

Lui e Lucrezia hanno senza dubbio una complicità affascinante, che solo un paio di puntate fa si è sublimata in un dolcissimo bacio rubato davanti alle telecamere, al termine di un’esibizione. Già da tempo si vocifera di un loro flirt, che sarebbe nato proprio dietro le quinte di Ballando con le stelle. Queste indiscrezioni non sono mai state confermate, ma è indubbio che i loro sguardi e i loro gesti sono da coppia affiatata. Anche stavolta hanno infiammato il palco, portando in scena una performance meravigliosa. E si sono guadagnati un punteggio incredibile.

Ballando con le stelle, la sfida a sorpresa

Ma torniamo un attimo alla sfida a sorpresa: è stata questa a portare alla luce alcune doti inaspettate dei concorrenti. Tutti sono riusciti a sorprendere il pubblico, in un modo o nell’altro. È stato il caso di Memo Remigi, che ha mostrato di avere uno sprint invidiabile (d’altronde lo aveva anticipato: avrebbe usato la pista da ballo per dimostrare che anche alla sua età ci si può divertire). Ed è stato anche il caso di Alvise Rigo, che sulle note di Macho Man ha riscaldato l’atmosfera.

Chi più di tutti ha incantato la giuria è stato però Morgan: con il brano Wild Boys, ha preso Alessandra Tripoli e l’ha fatta volteggiare per tutto lo studio. Quindi, rimasto solo, si è lanciato in una prova fisica a dir poco incredibile. È un Morgan del tutto nuovo, non solo nel look (ha tagliato i capelli colorati di rosa, di cui ora si vede solo un accenno). Ed è un Morgan che ci è piaciuto davvero tanto, finalmente lontano dalle polemiche.