Ballando, Sabrina Salerno e l’accesa lite con Peron: voleva lasciare lo show

Sabrina Salerno oggi è una delle concorrenti più acclamate della nuova edizione di Ballando con le Stelle, eppure non è sempre stato tutto rose e fiori. Ad ammetterlo è stata la stessa showgirl in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, in cui ha svelato dei retroscena inediti sul rapporto con il suo Maestro di danza, Samuel Peron. Un inizio difficile che nessuno avrebbe mai immaginato.

Sabrina, un inizio non proprio idilliaco a Ballando con le stelle

A 53 anni Sabrina Salerno è una vera forza della natura. Una lunga carriera alle spalle nel mondo dello spettacolo tra musica, danza e televisione, eppure l’esperienza non le è bastata per iniziare con serenità l’avventura a Ballando con le Stelle, in cui Milly Carlucci l’ha fortemente voluta.

Come ha rivelato sulle pagine di Oggi, la showgirl ha avuto un inizio un po’ complicato con lo storico maestro di danza dello show, Samuel Peron, con il quale non sono mancati gli scontri dietro le quinte:

È stato un disastro. Voleva che mi buttassi subito, ma io stavo studiando il palco, le persone. Ho pensato che questo programma non fosse adatto a me, e con chi me la sono presa? Con lui. Gli ho detto che non potevamo funzionare, che non eravamo ben assortiti, e le sue coreografie non mi piacevano.

Mettersi alla prova non è per nulla facile, neanche per una donna come Sabrina Salerno che di palcoscenici ne ha calcati. E la lite con Peron ne è una dimostrazione, forse la cartina di tornasole di una mancanza di fiducia in se stessa che per fortuna è riuscita a superare.

Sabrina Salerno e Samuel Peron, oggi uniti più che mai

Nell’intervista la Salerno ha ammesso di aver chiesto scusa al suo maestro di ballo e di aver messo da parte il suo carattere talvolta troppo impulsivo, sentendosi finalmente libera di mettersi in discussione, com’è giusto che sia. E con Samuel Peron è riuscita pian piano a costruire un legame sempre più profondo, come si evince dalle splendide performance di cui sono protagonisti a Ballando con le Stelle:

Non è stato facile per me ammettere di aver sbagliato, le mie posizioni in genere sono toste, dure. Invece grazie a questo programma mi sto mettendo in discussione. (…) Siamo entrati in una bolla io e lui, siamo una delle coppie più vere di Ballando. Coppia di ballo, sia chiaro. Non è stato facile affidarmi a lui, perché io sono abituata a stare sul palco da sola. Ma ora ci vediamo anche fuori, ci confidiamo, ci siamo raccontati anche le cose più profonde.

Nonostante la coppia di ballerini abbia ripreso in mano le redini del loro rapporto, non sono mancati i momenti di lacrime e tensione in studio. In ultimo quelle per le parole espresse dai giudici in merito alla sua “eccessiva sensualità” e dal presunto cliché di cui si farebbe portavoce, oppure quelle in merito all’immeritato spareggio che ha rischiato di vederli eliminati definitivamente dalla gara.

Ma Sabrina Salerno è un osso duro, come ha sempre dimostrato negli anni. Ed è pronta a dare il meglio di se stessa, coreografia dopo coreografia.