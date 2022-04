“Ho pensato di sottrarmi alla vita”: la dolorosa confessione di Arisa a Ti Sento

Arisa, il suo momento magico: più bella che mai, “vola” a Cortina 2026…

Un’anima tormentata, che ha trovato la pace solamente nella musica: Arisa si è raccontata a cuore aperto, ospite della seconda puntata di Ti Sento, in onda martedì 19 aprile 2022 su Rai2. Nell’atmosfera intima dello show condotto da Pierluigi Diaco, l’artista è riuscita a portare alla luce i suoi sentimenti più profondi, rivelando dettagli inediti – e dolorosi – del suo passato.

Arisa, la dolorosa confessione

“Ho pensato di sottrarmi alla vita” – ha ammesso Arisa, raccontandosi senza filtri nel salottino di Diaco. Parole molto forti, che rivelano i turbamenti di un’anima sensibile come quella della cantante. Nel suo passato si celano infatti momenti difficili, che l’hanno spinta persino a rivolgere il suo pensiero al gesto estremo. “C’era un periodo nella mia vita dove vedevo sempre che dopodomani c’era un buco nero, che non sapevo cosa mi sarebbe successo, che mi sentivo sola e abbandonata, che nessuno mi amava. Bruttissimo” – ha spiegato l’artista.

Poi, Arisa ha trovato la forza di rialzarsi: “Io sono una ragazza di fede. Piano piano dai valore alle tue priorità e dici ‘Okay, la vita mi ha dato cose belle, mi può dare anche cose brutte, devo resistere'”. La spiritualità è sempre stata importante per lei, e nel corso dell’intervista ha rivelato di credere nella possibilità di una seconda vita: “Spero di vivere per sempre e quindi che la mia anima possa un giorno ricongiungersi ad altre particelle e possa dare vita a un essere umano migliore. Magari un’ermafrodita, perché così sei tutto”.

Arisa, la rinascita tra carriera e vita privata

Per tanti ostacoli incontrati sul suo cammino, Arisa ha avuto anche moltissimi istanti di pura felicità. Rifugiatasi nella musica, è approdata al Festival di Sanremo nel 2009 vincendo nella categoria Nuove Proposte, e da quel momento la sua carriera è letteralmente decollata. Oggi è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano, ha dato vita a brani che rimarranno indelebili nel nostro cuore e ci ha regalato emozioni uniche. Come quella, recentissima, che lei stessa ha vissuto a Pechino in occasione della presentazione delle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, quando ha intonato un Inno di Mameli da brivido.

Negli ultimi mesi, Arisa ha affrontato un periodo davvero brillante. Dopo una stagione di grande successo ad Amici, ha lasciato lo show di Maria De Filippi per approdare su Rai1 e mettersi alla prova in un ambito completamente diverso dal suo: il ballo. Come concorrente di Ballando con le stelle, ha saputo conquistare il pubblico. E non solo: si è persino aggiudicata la vittoria, accanto al ballerino professionista Vito Coppola. Ma il talent di Milly Carlucci non le è servito solamente per vivere una nuova esperienza.

Proprio con Vito, infatti, la cantante ha stretto un’amicizia speciale. O forse dovremmo dire un flirt, anche se i due non sono mai riusciti a spiegare chiaramente quale sia il legame che li unisce. Quel che sappiamo è che, insieme, sono una coppia d’oro: affiatatissimi sul palco e dietro le quinte, hanno continuato a viversi giorno dopo giorno, anche dopo che il sipario di Ballando con le stelle è sceso alle loro spalle. E forse accanto a lui Arisa ha dimenticato la sua ultima delusione d’amore con Andrea Di Carlo, che ormai sembra solo un lontano ricordo.