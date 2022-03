Arisa (tacco a spillo e forma smagliante) trasloca a Pechino: vi diciamo perché

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

Arisa non si è mai tirata indietro davanti alle sfide più difficili della sua vita, poteva forse farlo proprio adesso, che è all’apice della sua carriera? E così, da vincitrice di un concorso che ha premiato la sua canzone come nuovo inno delle prossime Olimpiadi invernali, è volata a Pechino per intonarla in un’occasione davvero speciale. E con grande emozione sta testimoniando il suo viaggio su Instagram.

Arisa, perché è a Pechino

La Cina ha ospitato i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2022, che sono ormai alle loro battute finali. Non poteva esserci cornice migliore per presentare la canzone che è stata scelta per diventare l’inno di Milano-Cortina D’Ampezzo 2026. E Arisa, che ne è l’interprete, ha fatto i bagagli per raggiungere in tutta fretta Pechino, dove domenica 13 marzo si esibirà con la sua voce da brividi. La Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, che segna il passaggio del testimone dalla Cina all’Italia, vedrà quindi la nostra bravissima cantante nei panni di protagonista, mentre intonerà la sua splendida canzone Fino all’alba.

Per rispettare questo importante appuntamento internazionale, Arisa ha rinunciato anche al suo ruolo fisso come giurata ne Il Cantante Mascherato: la scorsa puntata dello show di Milly Carlucci ha visto la sua assenza che, fortunatamente, non è pesata troppo grazie all’intervento in extremis di Iva Zanicchi, pronta a sostituirla. Probabilmente l’artista non rimarrà all’estero molto a lungo, soprattutto in considerazione dei numerosi impegni che l’attendono. Ma di questi giorni tumultuosi, intenta nel suo viaggio in terra d’Oriente, ci sta già regalando tantissime emozioni.

Arisa, un look da favola

Una delle prime cose che Arisa ha fatto una volta atterrata a Pechino? Trovare il primo supermercato e fare il pieno di cibo delizioso, da gustare nelle sue serate cinesi. E così eccola, nelle bellissime foto che ha condiviso sul suo profilo Instagram, impegnata a scegliere dagli scaffali alcune leccornie che, di sicuro, nel nostro Paese non si troveranno affatto. Ciò che salta subito all’occhio è il suo look strepitoso: fasciata in un abito optical a righine bianche e nere, con un paio di tacchi a spillo in vernice nera, è davvero divina.

La ritroviamo in gran forma, con un fisico mozzafiato che lei stessa ha imparato ad accettare – e che non si vergogna più di mostrare, come ha più volte raccontato sui social, dandoci un’importante lezione. D’altronde, Arisa sta vivendo un momento d’oro, soprattutto sul piano professionale. Dopo aver vinto la scorsa edizione di Ballando con le stelle, si è dedicata anima e corpo al suo nuovo album che ha immediatamente ottenuto un incredibile successo. E in pochi attimi ha superato la delusione di non essere stata scelta per partecipare al Festival di Sanremo 2022, approdandovi ugualmente proprio per presentare la canzone che è diventata l’inno delle Olimpiadi di Milano-Cortina D’Ampezzo.

E sul fronte sentimentale? Dopo l’addio turbolento ad Andrea Di Carlo, l’artista ha ritrovato il sorriso accanto a Vito Coppola: lui è stato il suo insegnante a Ballando, e l’incredibile feeling nato sul palco si è poi trasferito nella vita reale. Peccato che sia durato davvero poco, o almeno così sembra. Un breve tira e molla ha spinto entrambi a rimanere solamente amici, e la loro professionalità ha fatto sì che ancora oggi possano continuare a lavorare fianco a fianco senza remore.