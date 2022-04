Arisa è innamorata, ma c’è un problema: la confessione su Vito Coppola

Arisa, il suo momento magico: più bella che mai, “vola” a Cortina 2026…

Arisa ha ammesso di essere innamorata. Ma non tutto va sempre secondo i piani, o desideri: a volte, infatti, possono anche verificarsi dei problemi, come la distanza. Il suo legame con il ballerino Vito Coppola, con cui ha trionfato a Ballando con le stelle, ci ha fatto sognare. Una rivincita, un nuovo percorso o inizio: dopo quel successo, l’artista è cresciuta, e in modo netto, mostrando nuovi lati di sé. E se da una parte ha confessato che il suo cuore avverte il morso dell’amore, dall’altra ha scelto di non nascondere i problemi.

Arisa è innamorata di Vito Coppola: il problema di “coppia”

In occasione di un’intervista rilasciata a Candida Morvillo per il Corriere della Sera, la giornalista ha posto ad Arisa una domanda diretta, come poche. “State insieme o no?” E la risposta non è stata affatto scontata: “È proprio questo il problema: che non stiamo insieme. E non stare insieme a distanza è molto difficile. Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto… La vita è breve”.

La stessa domanda era stata affrontata nel corso di Domenica In: Mara Venier aveva chiesto ai due se fossero una coppia. In quell’occasione, Arisa si era dichiarata fidanzata, ma Vito no. Tuttavia, la cantante non si è nascosta e ha condiviso i suoi pensieri: “Può succedere una guerra, il tempo non è infinito e mi spiace non dirsi tutto quello che ci si vuole dire nel momento in cui lo si pensa, mi spiace non amare seriamente, non litigare seriamente. Mi spiace quando le cose sono a metà. Non riesco a esprimermi nel mezzo. Poi, capisco che non sono una donna da sposare“.

Un amore a metà, nato a Ballando con le stelle

La chimica tra Arisa e Vito Coppola è stata chiara a tutti sin da subito. Sul palco di Ballando con le stelle, dopo quel bacio in diretta, abbiamo iniziato a “tifare” per loro, per quell’amore sotteso, quelle scintille che percepivamo anche attraverso lo schermo della televisione. Un’affinità non solo fisica, ma anche mentale.

Durante l’intervista, l’artista ha svelato qualcosa in più di sé: “Se non fossi Arisa e avessi più tempo, sarei una donna non da sposare, ma a cui fare una statua: sono molto propensa ad amare, mi piace prendermi cura dell’altro. Però la vita che faccio è questa: mi muovo sempre seguita da tante persone e io non posso mai seguire nessuno. Non sono mai sola e, quando sono sola, sono solissima”.

Arisa e Vito, le foto sui social che facevano sperare

Non sono una coppia, almeno non stanno insieme ufficialmente. Luce è stata fatta, ma è anche vero che i due non si tirano (quasi) mai indietro. Soprattutto su Instagram, dove hanno sempre condiviso delle foto insieme, tra post e storie, come quella in accappatoio, un momento intimo e privato. Chissà che, in futuro, non possano trovare un compromesso. L’amore, alla fine, c’è: e se è vero che tutto può, anche la distanza può essere colmata.