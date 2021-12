Ballando, Arisa e Vito Coppola conquistano il palco: vince l’affinità mentale

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Ballando con le stelle ci ha sempre offerto uno tra i migliori spettacoli di danza: grandi nomi si sfidano sul palco, ma non solo. Perché a volte non è questione di tecnica, o di pratica. Il ballo richiede anche qualcos’altro, che va oltre l’affinità fisica. Quando arrivano le scintille, il palco si infiamma e la grinta viene fuori: Arisa e Vito Coppola hanno conquistato tutti.

Ballando con le stelle, l’affinità tra Arisa e Vito Coppola

Prima di salire sul palco, Arisa si è aperta, si è lasciata andare. Ormai è il suo obiettivo: non vuole più nascondersi. Ballando ha rappresentato per lei una sfida, un modo per esprimere le sue emozioni, mostrare la nuova se stessa. Perché tutti sanno chi è lei, la sanno descrivere, ma lei ancora no, ed è questo aspetto che ci ha molto colpite. Il suo lato più umano è venuto fuori attraverso il ballo e l’affinità innegabile con Vito Coppola.

Il loro modo di interagire ha di certo conquistato il chiacchiericcio in rosa, ma sul palco stavolta sono stati pazzeschi: la scena nella vasca, con le bolle, è forse connessa alla foto intima condivisa in accappatoio, che in tanti hanno trovato carica di passione, leggendoci più di un significato? Probabile: il mistero è stato svelato, o forse no. Di certo, c’è affinità tra loro, qualcosa che va ben oltre lo show di Milly Carlucci.

Hanno mostrato di essere degli animali da palcoscenico, ma anche di tenerci l’uno all’altro, ed ecco dove arriva la danza: crea legami, sentimenti, emozioni, segno che il programma va ben oltre. Chissà, tra Arisa e Vito potrebbe esserci del tenero, e di certo quel bacio che si sono scambiati ce lo ricordiamo ancora. The show must go on – sempre e indiscutibilmente – e possiamo di certo aspettarci grandi colpi di scena da loro.

Menzione d’onore a Eleonora Daniele: come sempre, mozza il fiato

Nella puntata del 4 dicembre di Ballando con le stelle possiamo forse non menzionare l’incredibile presenza scenica di Eleonora Daniele? Come sempre, è unica: in effetti, è riuscita persino a oscurare i soliti screzi tra i giudici, che non sono mancati come al solito. Il savoir faire della Daniele arriva a tanto, e non possiamo non nominarla come la vincitrice effettiva della serata. Il suo abito glitterato ha illuminato il palco di Ballando, offrendo una lezione preziosa di stile: il make-up, poi, da vera glamour addicted.