Arisa, è finita con Vito Coppola: lei si racconta su Instagram

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

I fan avevano sognato un lieto fine, per Arisa e Vito Coppola. Il loro feeling incredibile, nato sul palco di Ballando con le stelle, ci aveva regalato grandissime emozioni. Eppure, una volta lontani dalle luci dei riflettori, qualcosa si è incrinato: sebbene ci abbiano provato, la loro relazione si è conclusa (e forse addirittura nel peggiore dei modi). A parlarne è la cantante, che ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su Instagram.

Arisa e Vito Coppola, cos’è successo

Dopo essersi incontrati per la prima volta a Ballando con le stelle, dove lei ha partecipato come concorrente e lui come suo maestro di danza, tra di loro è scoppiata la passione. La splendida sintonia che si era venuta a creare durante le loro esibizioni è rimasta nel cuore di tutti noi, che abbiamo sperato di poterli rivedere insieme anche una volta conclusa l’esperienza incredibile su Rai1. E per un po’, almeno, è stato proprio così: senza sbandierare troppo i suoi sentimenti, Arisa ha continuato a frequentare Vito Coppola.

Ma di recente l’artista ha ammesso che tra di loro non è andata bene. Durante un lungo (e noioso) viaggio in treno, ha deciso di rispondere a qualche domanda dei suoi fan, tra le storie di Instagram. E a chi le ha chiesto come procedesse la relazione con Vito, ha replicato schiettamente: “Ci abbiamo provato, non è andata”. Una rottura dolorosa per Arisa, che veniva già da un periodo difficile: “Non sono triste. Gli voglio bene, mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza”.

D’altronde, lei ha sempre avuto le idee molto chiare su ciò che vive nel profondo del suo animo: “L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare, una parte del tempo che impieghiamo per vivere e non è detto che per sentirci innamorati si debba essere corrisposti. Altrimenti non esisterebbe la fede”. Ma è un dettaglio ad aver incuriosito i fan. La cantante ha infatti affermato: “Per favore, non chiedetegli più nulla di me“, quasi tra di loro sia finita in maniera davvero brutta. Vito, d’altronde, sembra aver scelto la strada del silenzio e continua a concentrarsi sui suoi allenamenti.

Arisa, sempre radiosa (tra alti e bassi)

Arisa sta senza dubbio attraversando un periodo altalenante, ricco di emozioni e di qualche piccola (e grande) delusione. Dal punto di vista sentimentale, solo la scorsa estate ha dovuto affrontare la difficile separazione da Andrea Di Carlo: i due, che si frequentavano comunque da un tempo relativamente breve, hanno avuto un tira e molla che non si è concluso nel migliore dei modi. Poi la cantante sembrava aver trovato un po’ di serenità accanto a Vito Coppola, ma a quanto pare anche questa storia non ha avuto un lieto fine.

E per quanto riguarda la sua carriera? Arisa ha lasciato il banco di Amici per dedicarsi interamente al suo ultimo album (uscito lo scorso 26 novembre e già un grande successo), ma anche all’esperienza a Ballando con le stelle. Il suo sogno più grande era però quello di partecipare al Festival di Sanremo 2022: quest’anno non c’è riuscita, ma siamo sicuri che non mollerà il suo obiettivo. D’altronde, con quel sorriso splendido che la accompagna anche nei suoi momenti più difficili, sappiamo che può arrivare davvero ovunque.