Arisa e il bikini mozzafiato su Instagram (che mette in risalto il décolleté)

Non potrebbe essere più bella e raggiante Arisa, che su Instagram sta condividendo i momenti più belli della sua estate in compagnia degli amici. La cantante sembra aver ritrovato l’equilibrio nelle ultime settimane, come dimostrano gli ultimi scatti social: tra sorrisi e momenti di relax si è mostrata anche in bikini, un modello mozzafiato che mette in risalto il suo generoso décolleté.

Arisa bella come non mai: il bikini nero lascia senza fiato

Bikini mozzafiato per Arisa, che su Instagram è apparsa in splendida forma: la cantante sta condividendo con i propri follower i momenti più belli della sua vacanza, fatta di momenti di relax, sorrisi con gli amici e tanta spensieratezza.

A dimostrazione del suo momento di rinascita un carosello di scatti su Instagram, che la vedono raggiante come non mai: Arisa si è lasciata fotografare con un due pezzi nero, un grande classico dell’estate, un modello allacciato al collo che mette in evidenza il suo generoso décolleté, con slip con laccetti.

A suo agio nel proprio corpo, la cantante non ha paura di mostrare la sua sensualità, sfoggiando il più bello dei sorrisi, segno di un equilibrio ritrovato.

“Com’è bello vederti felice”, scrive un utente a corredo degli scatti, “Non ti ho mai vista così bella”, commenta un altro. La cantante sembra essersi lasciata alle spalle il periodo buio di qualche mese fa, che l’aveva portata – come spesso accade – a sfogarsi su Instagram, affidando ai social le sue riflessioni.

Per l’artista non sono state settimane semplici: Arisa ha mostrato una forte stanchezza mentale, uno stress emotivo che non ha nascosto ai suoi fan. “Non mi voglio vedere. Non ci riesco”, aveva scritto su Instagram commentando la sua esibizione nel programma Tutti i sogni ancora in volo.

Con poche energie aveva confessato di essere in un periodo “no”, affermando di avere l’esigenza di staccare dal turbine degli impegni lavorativi. Oggi sembra esserci riuscita, e i suoi sorrisi pieni di vita sembrano dimostrarlo.

Il futuro di Arisa in tv: niente più Amici

Nel frattempo il futuro lavorativo di Arisa sembra ancora incerto: pare ormai certo il suo addio ad Amici – ci sarebbero già delle sostitute pronte a prendere il suo posto – mentre si fa sempre più probabile il suo ritorno in Rai, dopo l’avventura a Ballando con le stelle al fianco di Vito Coppola e il ruolo in giuria a Il Cantante Mascherato.

Anche se per il momento il condizionale è d’obbligo, pare che sia stata scelta per ricoprire il ruolo di coach all’interno del programma The Voice Kids, sempre con la conduzione di Antonella Clerici. Ma l’obiettivo principale per la cantante continua a rimanere quello della musica: dopo aver calcato il palco dell’Ariston con il duetto con Gianluca Grignani in Destinazione Paradiso, Arisa è sempre più convinta di voler partecipare al Festival di Sanremo, che rimane uno dei suoi più grandi desideri.

Qualche tempo fa, proprio durante una puntata di Amici, l’artista aveva espresso la sua delusione per non essere stata scelta da Amadeus: che quest’anno sia la volta buona?