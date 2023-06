Crollo emotivo per Arisa, sfogo su Instagram: “Non mi voglio più vedere”

Fonte: IPA Arisa si è sfogata duramente con i suoi fan su Instagram: la cantante non sta bene

Tutt’altro che un periodo positivo per Arisa, ritrovatasi di colpo a doversi difendere da numerosi attacchi dopo le parole pronunciate su Giorgia Meloni. Il pubblico si è spaccato in due e l’eco di quella polemica non è ancora scomparso.

Ha già tentato di spiegare il proprio pensiero in maniera più dettagliata, ospite di Mara Venier, ma la situazione non è migliorata di molto, anzi. A dimostrarlo è il fatto che i suoi manager le hanno consigliato di evitare di presenziare al Milano Pride, dov’era madrina, così da non ritrovarsi al centro di una situazione delicata. A dimostrazione del suo enorme stress emotivo in questo periodo, arriva il suo sfogo su Instagram, che ha fatto preoccupare molto i suoi fan.

Arisa non sta bene: l’allarme sui social

È proprio Arisa a utilizzare queste parole, precisando di non star bene in questa fase ma, al tempo stesso, di non riuscire a vedere dinanzi a sé una possibile soluzione. La cantante non è nuova a dei confronti a cuore aperto con i fan nelle sue storie.

Chi la segue sa bene che spesso afferra lo smartphone e inizia a registrare, sfogandosi in maniera libera. Ciò che stavolta però fa preoccupare è il livello di stanchezza mentale che si evince dal suo modo di esprimersi. Sembra messa all’angolo e pronta a esplodere perché incapace di vedere vie alternative alla sua condizione attuale.

Tutto ha avuto inizio guardando la sua esibizione nel programma Tutti i sogni ancora in volo. Vedersi nello show di Massimo Ranieri le ha provocato una reazione molto dura. Senza usare mezzi termini, e con un linguaggio colorito, si è lasciata andare a durissimi giudizi nei suoi riguardi, dal suo modo di cantare al trucco che indossa: “Ho spento la TV. Non mi voglio vedere. Non ci riesco”.

La sua vita colma di impegni la vede ora non più in grado di farvi fronte con la necessaria energia. Avrebbe bisogno di una vacanza, ammette, ma lavora in pratica da sempre, spiega, e non sa proprio come star ferma: “Ho sempre lavorato ma non sto bene”.

Arisa chiede aiuto ai fan

Nulla esclude che si tratti di uno sfogo legato al momento, che a breve verrà dimenticato dall’artista, nuovamente travolta dall’affetto dei suoi ammiratori. L’estate potrebbe aiutarla a ricaricarsi, e forse l’ipotesi del mancato ritorno ad Amici di Maria De Filippi non sarebbe una così brutta notizia.

Avrebbe infatti modo di lavorare meno e pensare maggiormente a sé e a cosa vuol fare della sua vita. Le idee sono confuse e infatti chiede aiuto ai suoi stessi fan: “Non so che cosa fare, ma che faccio se non lavoro. Che faccio? Avete qualche idea? Potrei andare a scavare le patate, non sarebbe male”.

Alcuni fan preoccupati hanno iniziato a scriverle e lentamente i toni si sono calmati. Nell’arco di alcune storie Instagram, Arisa dà l’impressione d’aver ritrovato un po’ di fiducia in sé, ma il finale è ancora un po’ depresso: “A volte mi arrabbio troppo con me stessa, ma perché? Ci vorrebbe un po’ più di vita. Non lo so, ragazzi, potrei stare meglio”.