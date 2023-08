Arisa in bikini, un inno alla bellezza naturale e senza filtri

Fonte: IPA Bikini e costumi vip: i più belli di agosto

“Morbidezza in Sicilia”, scrive a corredo di una serie di scatti su Instagram. Arisa non avrebbe potuto scegliere parola migliore, lei che nel suo bikini rosa è un vero inno alla bellezza senza filtri, quella naturale e priva di qualsiasi orpello che potrebbe soltanto oscurare il suo splendore. La cantante sta trascorrendo un’estate meravigliosa, circondata dai sorrisi e dall’affetto degli amici più cari ed è a dir poco raggiante.

Arisa, il bikini rosa che esalta le forme

Momenti di relax sotto il caldo sole della Sicilia. Arisa si sta concedendo un piccolo tour nell’Isola insieme agli amici più cari, in un’estate all’insegna della spensieratezza. Lasciatasi alle spalle un anno di intenso lavoro, per la cantante questa rappresenta una nuova fase che la vede raggiante come non mai. E no, non c’entrano soltanto i bikini sfoggiati per le sue giornate di mare.

Anche se è inevitabile che saltino agli occhi. Dopo il bikini total black che mette in risalto il décolleté, stavolta la cantante ne ha sfoggiato uno in linea con la tendenza del momento. Dall’uscita del film dedicato a Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling, sembra che il mondo abbia deciso di tingersi di rosa e anche Arisa si è lasciata trascinare da questa variopinta “mania”.

Il bikini rosa è semplicissimo, impreziosito da inserti brillanti che creano un gioco di luci e sfumature ma, soprattutto, riesce a mettere in risalto le sue forme in modo impeccabile. Lei stessa ha parlato di “morbidezza”, come si legge nella breve didascalia a corredo del carosello di foto condiviso su Instagram, ed è tutta visibile: non solo quella di un fisico in splendida forma e naturale, perfetto nella sua imperfezione, ma anche quella di uno sguardo che trasmette serenità, dolcezza e pura sensualità.

Arisa non ha mai nascosto le fragilità del suo cuore, spiegando in diverse occasioni come il rapporto con il proprio corpo sia stato a lungo conflittuale. Proprio qualche mese fa aveva destato una certa preoccupazione nei fan, in seguito a uno sfogo condiviso sempre a mezzo social che era il ritratto di un periodo “no”, di stanchezza mentale e stress emotivo talmente profondi da spingerla a non voler neanche vedere la propria immagine sul piccolo schermo. Ma adesso, per fortuna, tutto questo sembra soltanto un lontano ricordo e la cantante ha ritrovato equilibrio e serenità, sentendosi a suo agio nel proprio corpo.

Il futuro di Arisa dopo “Amici” di Maria De Filippi

Ritrovata la tanto agognata serenità ha coinciso per Arisa con un grande cambiamento. Il pubblico l’ha ammirata e apprezzata nelle vesti di Prof. nel talent Amici di Maria De Filippi, ma il suo futuro – ormai è certo – è lontano da Mediaset. La cantante ha voltato pagina anche dal punto di vista professionale e si dedicherà interamente al nuovo ruolo di giudice a The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici e in onda su Rai 1.

Ma il vero sogno nel cassetto è un altro: tornare in gara al Festival di Sanremo. Ci aveva già provato e non ha nascosto l’amarezza per non essere stata scelta dal direttore artistico della kermesse, Amadeus, ma non si perde d’animo. E tutti i suoi fan non vedono l’ora di poter sostenere la loro beniamina, che con la sua voce incredibile non smette di incantare.