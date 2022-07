“Veronica Peparini e Anna Pettinelli fuori”: chi sono i nuovi prof di “Amici”

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Manca ancora qualche mese all’inizio di Amici di Maria De Filippi, ma già da parecchio tempo non si fa altro che parlare del cast della nuova edizione, la ventiduesima. L’attenzione è tutta rivolta verso i professori e sui nuovi ingressi che arriveranno nella prossima stagione del talent show. Pare infatti che a lasciare le loro cattedre saranno Veronica Peparini e Anna Pettinelli, due volti storici del programma.

Amici, Veronica Peparini e Anna Pettinelli fuori: chi prenderà il loro posto

L’inizio della nuova edizione di Amici è fissato anche per quest’anno a settembre, ma già comincia a delinearsi il nuovo assetto del corpo docenti della scuola più famosa della tv. Il programma infatti, a partire dalla prossima stagione, farà a meno di due volti storici del programma.

Secondo quanto annunciato dal sito di Davide Maggio, Veronica Peparini e Anna Pettinelli non faranno più parte del cast del talent show. Si tratta rispettivamente dell’insegnante di ballo e della docente di canto della scuola di Maria De Filippi, che ormai da diversi anni sedevano dietro le cattedre della trasmissione.

La coreografa e la speaker radiofonica lasceranno spazio quindi a due nuovi insegnanti. Come aveva anticipato già qualche giorno fa TvBlog, a tornare tra i banchi della scuola di Amici sarà Arisa, che dopo l’avventura dello scorso anno a Ballando con le stelle è pronta a ricominciare nei panni di insegnante di canto al posto della Pettinelli. Rimarranno quindi saldi al loro posto Rudy Zerbi, fedelissimo della corte di Maria De Filippi, e Lorella Cuccarini, che in più di un’occasione aveva confermato il suo ruolo come prof di canto nella scuola.

A sostituire Veronica Peparini – dopo ben nove anni da insegnante – arriverà un altro volto già noto al pubblico del programma: si tratta di Emanuel Lo, partner della cantante Giorgia, nonché vecchia conoscenza dello show della De Filippi. Nel 2016 infatti il coreografo aveva partecipato al talent come insegnante di hip hop e nel corso degli anni è stato chiamato dalla stessa Maria più volte come giudice della stessa disciplina in diverse sfide. Il ballerino ha alle spalle una carriera sfavillante: si è esibito con artisti internazionali del calibro di Robbie Williams e Ricky Martin, ha curato la direzione artistica di diversi tour oltre ad aver partecipato al dietro le quinte di X Factor. Accanto a questo nuovo ingresso rimarranno Alessandra Celentano, da tempo immemore maestra di danza classica della scuola, e Raimondo Todaro, entrato lo scorso anno a far parte del programma e già perfettamente integrato nelle dinamiche dello show.

Amici, quando comincia la nuova edizione

Amici tornerà a settembre su Canale 5: dopo il successo della scorsa stagione, andrà in onda con la formula della domenica pomeriggio e del serale al sabato sera.

Nella prima fase, oltre alle strisce quotidiane in onda sempre su Canale 5, l’appuntamento speciale pomeridiano allieterà la domenica di Mediaset, in programma, come lo scorso anno, in tandem con Verissimo di Silvia Toffanin. Quando invece inizierà la fase del serale, le dirette del talent show torneranno in onda il sabato sera.