Amici, l’addio di due professori e semifinale a rischio. Cosa sta succedendo

Mancano ormai una manciata di giorni all’attesa finale dell’edizione 2023 di Amici di Maria De Filippi, ma in queste ore due indiscrezioni stanno preoccupando non poco gli appassionati del talent. A quanto pare, infatti, la squadra di prof della scuola di canto e di ballo più amata del piccolo schermo non verrà del tutto confermata per la prossima edizione. Inoltre, sembra che due alunni ancora in lizza per la vittoria siano risultati positivi al covid e tale situazione potrebbe far slittare l’attesissima semifinale del programma.

Amici, l’addio di due professori: chi non rivedremo a settembre

Proprio in queste ore TvBlog ha lanciato una bomba riguardante la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Secondo il portale, infatti, due dei sei professori della scuola potrebbero non essere riconfermati.

In particolare, i prof a rischio “cattedra” sarebbero Raimondo Todaro e Arisa. Per quanto riguarda il primo, la decisione potrebbe essere legata alla discussione tra il ballerino e la padrona di casa, Maria De Filippi, che sarebbe avvenuta durante la quarta registrazione del serale (per poi essere tagliata nella messa in onda).

Per quanto riguarda Arisa, invece, pare che sia stata la stessa cantante a scegliere di lasciare il suo ruolo di docente per concentrarsi unicamente sulla propria carriera di cantante e magari puntare a Sanremo 2024.

Come molti ricorderanno, la stessa Arisa (proprio in una puntata del pomeridiano di Amici) aveva ammesso di essere molto amareggiata per non essere stata scelta da Amadeus per il Festival di quest’anno, anche se poi sul palco dell’Ariston ci è salita lo stesso nella serata cover per affiancare Gianluca Grignani.

Se risultassero veri questi rumor sull’addio dei “Todarisa” ad Amici, sicuramente parte del pubblico della trasmissione rimarrebbe particolarmente deluso, soprattutto dopo le splendide performance che ci hanno regalato durante il Guanto di Sfida dei Prof di questa edizione del serale del programma.

Cosa succede ad Amici: semifinale a rischio

Se l’addio di Arisa e Raimondo Todaro ad Amici dovesse realmente avvenire, questo si verificherà sicuramente dopo la finale dell’edizione in corso. Per quanto riguarda invece i rumor sugli allievi positivi al Covid, a essere messa in dubbio è la data della semifinale e delle puntate conclusive di questa stagione.

In particolare, a rischio è la puntata della prossima settimana di questa stagione del talent show, che dovrebbe andare in onda il 6 maggio prossimo, ma, come al solito, dovrebbe essere registrata il giovedì precedente alla messa in onda (ossia il 4). Si tratte di una situazione difficile qualora venisse confermato che due ragazzi (i cui nomi non sono stati rivelati) siano davvero risultati positivi al Covid.

Secondo Dagospia, infatti, pare proprio che due alunni ancora in gioco (i cui nomi sono ad ora top secret) siano affetti da covid e questo piccolo intoppo potrebbe, per ovvie ragioni, far slittare la penultima registrazione del serale. Niente paura però: tale imprevisto non creerà problemi per la finale, che invece si terrà come di consueto in diretta.

L’ultima puntata di questa edizione di Amici è infatti prevista per il 14 maggio, eccezionalmente di domenica per non accavallarsi con un altro attesissimo evento: l’Eurovision Song Contest, in onda (sempre in diretta) su Rai1 dal Liverpool Arena nel Regno Unito sabato 13 maggio.