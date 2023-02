Arisa, amaro sfogo ad Amici: “Amadeus non mi prende a Sanremo”. La lezione di Rudy Zerbi

Ad Amici Arisa si è lasciata andare ad un amaro sfogo, frutto di alcune fragilità che ha voluto condividere con Maria De Filippi e con tutti i presenti in studio. La cantante si è definita spesso inadeguata, sopravvalutata, non all’altezza e, per questo motivo, intenzionata ora a mostrarsi sempre forte e fiera e a nascondere le proprie debolezze. Lo sfogo verte anche sul mancato invito di Amadeus alle ultime due edizioni del Festival di Sanremo: a difenderla, però, interviene Rudy Zerbi che le regala una bellissima lezione di vita.

“Amici”, Arisa crolla in lacrime: “A volte non mi sento all’altezza”

Amici non è solo una gara, una competizione, ma è anche il terreno fertile per mostrare a tutti le proprie fragilità, le proprie debolezze, i propri limiti. Anche Arisa non ha trattenuto la sua emozione e, nella puntata di oggi, si è lasciata andare ad un duro sfogo mettendosi a nudo. Tutto è nato al termine di un’esibizione corale con le allieve Angelina e Federica, nel corso della quale Arisa ha preferito lasciar spazio alle loro voci facendo un passo indietro.

Maria De Filippi, al termine della performance, le chiede il motivo. La cantante ed insegnante del talent si lascia così andare a un lungo sfogo, definendosi sopravvalutata e baciata dalla fortuna e mettendo in discussione il proprio talento. “A volte non mi sento all’altezza, ma ci sta. Uno può anche avere fortuna, e poi basta” ammette, piangendo. E aggiunge, in riferimento alle parole di Tiziano Ferro oggi giudice d’eccezione della puntata: “Aveva ragione Tiziano, quando diceva che dopo un po’ non ti senti più così forte e preferisci lasciare spazio a dei ragazzi che hanno il fuoco dentro”.

Rudy Zerbi “bacchetta” la collega: “Sei Arisa e lo sarai sempre”

Arisa, a seguire, chiede a Maria De Filippi di tagliare questo frammento di puntata, affinché il suo sfogo non vada in onda. Dalle sue parole emerge insicurezza, non vuole che le sue fragilità vengano trasmesse in televisione: la conduttrice però le spiega che non c’è da vergognarsene. La sofferenza della cantante si focalizza anche sulle scelte artistiche di Amadeus nel corso degli ultimi Festival: “Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo“.

A quel punto interviene Rudy Zerbi, che “bacchetta” Arisa rimproverandola di minimizzare la sua carriera e il suo indiscusso talento solo perché non invitata a Sanremo: “Ari scusami, te lo dico con tutto il cuore. Significa che se tu non vieni presa a Sanremo, non esisti come artista? Tutti quelli che vengono qua, compreso Tiziano Ferro, ti dicono che sei un punto di riferimento. Io stesso l’ho detto che sei una delle più belle voci d’Italia, e tu stai a preoccuparti se qualcuno ti prende a Sanremo o no? Tu sei Arisa e lo sarai sempre“.

Un boato di applausi in studio travolge l’insegnante, che manifesta ancora una volta la sua stima verso Arisa. La cantante, però, è in preda alle insicurezze: “Ti dico di tagliare perché non voglio far vedere quelle che sono le mie debolezze e le mie perplessità. Io voglio andare fiera, voglio far finta di niente, far finta che non ho niente dentro. Voglio sembrare dura, forte“. Maria De Filippi le fa però notare: “No, in quel caso sembri arida. Guarda che è una grande prova di forza arrivare a pensare una cosa del genere, paradossalmente”. Un momento introspettivo di televisione, con più voci che difendono Arisa, il suo talento, la sua carriera e, soprattutto, le sue fragilità.