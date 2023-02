“Amici”, Angelina conquista Tiziano Ferro: cos’hanno già fatto insieme

Amici accoglie in studio una delle grandi voci della musica italiana, ospite d’eccezione in qualità di giudice di canto: Tiziano Ferro. L’artista è tenuto a giudicare le esibizioni dei giovani talenti della scuola, rimanendo rapito dalla voce di Angelina. La cantante ha conquistato il suo cuore con un’esibizione potente ed emozionante sulle note di Mad about you. Non è il primo incontro per i due, che hanno già collaborato per un brano della giovane artista.

Tiziano Ferro estasiato da Angelina Mango: l’esibizione ad “Amici”

Ad Amici la gara entra sempre più nel vivo. I giovani talenti della scuola di Maria De Filippi proseguono gli studi, le lezioni, le esercitazioni per conquistarsi una maglia per l’attesissima fase serale, ormai alle porte. Nella puntata di oggi gli allievi si mettono di nuovo in gioco sotto la lente d’ingrandimento di giudici d’eccezione. Per il canto, a commentare le esibizioni è il grande Tiziano Ferro, volato in Italia da Los Angeles in veste di ospite d’eccezione di questa puntata domenicale.

Tra tutte le performance, Tiziano Ferro è rimasto significativamente colpito da Angelina. La giovane cantante, figlia del grande ed indimenticabile Mango, ha conquistato il giudice d’eccezione con un’emozionante interpretazione di Mad about you degli Hooverphonic, rivisitata a modo suo, dando sfoggio di talento, classe e grande potenza vocale.

“Il clamore del pubblico è meritato – spiega Tiziano Ferro, specificando che i suoi giudizi saranno imparziali sebbene conosca Angelina e abbia collaborato con lei – Voglio fare una piccola premessa: io voglio molto bene ad Angelina, ci conosciamo già. Questo voglio dirlo, perché lo sanno tutti, ho prodotto una sua canzone e voglio dire a tutti gli artisti presenti oggi che i miei voti saranno integerrimi, perché io vi tratto da artisti alla pari e tutto dipende da quello che fate su questo palco”.

Tiziano Ferro e Angelina, cosa li unisce: la collaborazione in “Walkman” e non solo

Ma quale filo unisce Tiziano Ferro e la giovane Angelina, che grazie al suo talento ha conquistato grandi voci della musica italiana? Tutto è nato lo scorso anno, quando la voce di Sere nere ha deciso di produrre il brano Walkman della giovane artista. “Un ringraziamento speciale va a Tiziano Ferro che si è innamorato di questa canzone e ha deciso di portarla a L.A. per metterci dentro un pezzo di cuore e poi rispedirmela” aveva scritto Angelina con un post condiviso su Instagram lo scorso aprile, annunciando l’uscita del suo nuovo brano con il prestigioso tocco artistico del cantante.

Ad unirli, poi, è la struggente reinterpretazione di Bella d’estate di Mango, cover presente nel disco di Tiziano Ferro Accetto miracoli: l’esperienza degli altri.

Ma, tornando al presente, è l’esibizione di Angelina di quest’oggi ad aver conquistato il cantante: “Io ti conosco e ti voglio bene, ma la verità è che tu sei brava figlia mia, non c’è niente da fare. Questo non ha niente a che vedere con il fatto che abbiamo lavorato insieme: spero di lavorare insieme anche a qualcuno di voi. Ci tenevo a dirlo, però tesoro mio, tu sei nata per fare questo mestiere“. Tiziano Ferro “benedice” dunque il talento cristallino di Angelina, grande scoperta di questa edizione di Amici.