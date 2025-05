Charlene di Monaco seduce al gala dei piloti, ma il figlio di Alberto rovina tutto

Fonte: IPA Charlene di Monaco

Charlene e Alberto di Monaco hanno dato il via al weekend del Gran Premio di F1 a Montecarlo con un ricevimento glamour al Palazzo, dove la Principessa si è presentata con un raffinato completo nero col quale ha incantato tutti.

Charlene di Monaco, il look lingerie al ricevimento di Palazzo

Charlene di Monaco e suo marito Alberto hanno ospitato nel Cortile d’Onore del Palais Princier un ricevimento in onore del ell’82° Gran Premio di Monaco che si tiene domenica 25 maggio.

Il Principe e la Principessa hanno posato per la foto ufficiale con sullo sfondo una monoposto di F2. Charlene e Alberto si abbracciano e guardano sorridenti l’obiettivo. Lei ha optato per un elegante completo nero. Invece di un classico abito, ha optato per una giacca in seta lucida, chiusa a vestaglia con una cintura di corda sottile, e per un paio di pantaloni neri morbidi.

Il completo è molto raffinato, più femminile dello smoking e meno bon ton dell’abito lungo. Ha un solo difetto, ricorda vagamente un pigiama, probabilmente per il taglio della giacca in seta, bordata da un ricamo ton sur ton. L’effetto è quello di un look lingerie molto elegante.

Altro dettaglio estremamente interessante sono gli orecchini pendenti. Un importante gioiello composto da un cerchio e da perle a goccia. Charlene non indossa collane per esaltare il ricamo della giacca e in effetti un collier sarebbe stato ridondante.

I Principi hanno condiviso la foto, realizzata da Michaël Alesi, sul loro profilo Instagram ufficiale con la didascalia: “Il Principe Alberto II e la Principessa Charlene al ricevimento per l’82° Gran Premio di Monaco di F1 tenutosi questa sera nella Corte d’Onore del Palazzo del Principe”.

Tra i primi commenti si legge: “Sua Altezza porterà fortuna, con la vittoria di Charles Leclerc“. Ma il resto dei messaggi sono tutti complimenti per il look di Charlene.

Charlene di Monaco, spunta Alexandre

A rovinare il weekend di festa di Charlene di Monaco, è la presenza ingombrante di Alexandre, il figlio che Alberto ha avuto con l’ex hostess Nicole Coste.

Come è noto la ex del Principe vive a Montecarlo e in diverse occasioni ha manifestato la sua antipatia nei confronti di Charlene. Senza contare che in più di 20 anni ha lavorato per collocare Alexandre a Palazzo. E pare che la gelosia tra “le due donne di Alberto” sia alle stelle.

Alexandre è stato avvistato insieme alla cugina Pauline Ducruet che ha lanciato la nuova collezione del suo brand, Alter Designs, con una grande festa all’Hôtel de Paris, una delle istituzioni più prestigiose di Monaco. Al party era presente anche l’altra figlia naturale di Alberto, Jazmin Grace Grimaldi.