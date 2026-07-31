Tom Holland, addio a Spider-Man: pronto a lasciare il ruolo. Chi lo sostituirà

Tom Holland sarebbe pronto a dire addio a Spider-Man: le sue dichiarazioni e chi lo sostituirà.

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IPA Tom Holland

Per Tom Holland sarebbe ormai arrivato il momento di dire addio a Spider-Man. L’attore, che è attualmente al cinema con un nuovo capitolo della saga, presto potrebbe passare il testimone, lasciando il ruolo ad un altro attore.

Tom Holland conferma l’addio a Spider-Man

Spider-Man – Brand New Day è uscito da poco nelle sale e ci racconta il lato più umano di Spider-Man, interpretato da Tom Holland. L’attore, che è nelle sale anche con l’Odissea di Nolan insieme alla moglie Zendaya, presto potrebbe lasciare l’iconico ruolo dell’Uomo Ragno.

Non si tratta di indiscrezioni, bensì di certezze che arrivano dalle dichiarazioni dello stesso Tom Holland che in un’intervista rilasciata al podcast Happy Sad Confused, ha spiegato che la Marvel, ormai da tempo, ha realizzato un piano ben preciso per il suo futuro.

Ai microfoni di Josh Horowitz ha spiegato un dietro le quinte molto interessante sulla saga dell’Uomo Ragno.

“C’è un intero piano su cui stiamo lavorando praticamente da quando abbiamo finito Spider-Man: No Way Home. È tutto delineato – ha svelato -. Ovviamente cambierà ancora, ma ho una visione molto chiara di come avverrà il passaggio di testimone e penso che sarà davvero emozionante. Ogni volta che ci riuniamo per parlarne mi entusiasmo tantissimo”.

Tom Holland ha debuttato nel 2016 nel Marvel Cinematic Universe con Captain America: Civil War, in seguito è diventato il mitico Peter Parker in ben tre film: Spider-Man: Homecoming, Far From Home, No Way Home e nei due capitoli della saga degli Avengers.

Con Spider-Man: Brand New Day, arrivato da poco nelle sale, si apre un nuovo capitolo per Spider-Man. La produttrice Amy Pascal di recente aveva infatti confermato la volontà della Sony di idear una trilogia sull’Uomo Ragno proprio partendo da Brand New Day.

Ciò significa che, almeno per ora, Tom Holland dovrebbe tornare a vestire i panni di Peter Parker in Spider-Man 5 e Spider-Man 6. Proprio nel sesto capitolo della saga l’attore potrebbe dire addio al suo personaggio. “Lo farò finché me lo faranno fare. Quindi, se questo film andrà bene, vedremo come andare avanti”, ha chiarito il divo di Hollywood.

Chi sostituirà Tom Holland nei panni di Spider-Man

Chi sostituirà Tom Holland nei panni di Spider-Man? A fare il nome di un altro attore era stato proprio il marito di Zendaya che aveva indicato Owen Cooper, la star di Adolescence. Nei panni di Jamie, il tredicenne accusato di omicidio, l’attore aveva conquistato tutti, dimostrando un grandissimo talento, soprattutto perché la serie era stata girata con un piano sequenza in tempo reale.

“Così come Robert Downey è stato un mentore per me nei miei primi tre film, mi piacerebbe essere io stesso quel punto di riferimento per chiunque verrà dopo di me”, aveva detto, lodando poi il talento di Owen Cooper, indicato come suo successore. “Sarebbe fantastico. Ovviamente è di un talento straordinario ed è sulla bocca di tutti in questo momento”.