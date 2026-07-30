Spider-Man, qual è l’ordine corretto per vedere i film

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Getty Images Spider-Man, come vedere i film in ordine corretto

C’è chi è cresciuto con il Peter Parker di Tobey Maguire, chi ha scoperto Spider-Man grazie ad Andrew Garfield e chi, invece, non immagina l’amichevole Spider-Man di quartiere senza il volto di Tom Holland.

In oltre vent’anni il supereroe creato da Stan Lee è tornato più volte sul grande schermo, dando vita a saghe diverse, reboot e persino a un multiverso che ha fatto incontrare le sue diverse incarnazioni. Proprio per questo, capire da dove iniziare, o in quale ordine rivedere tutti i film, può sembrare più complicato del previsto.

Che sia la prima volta o l’ennesima maratona, ecco l’ordine migliore per (ri)scoprire tutte le avventure di Spider-Man sul grande schermo.

“Spider-Man”, la trilogia con Tobey Maguire

Per molti è ancora il volto per eccellenza dell’Uomo Ragno. Diretta da Sam Raimi, la trilogia con Tobey Maguire ha segnato un punto di svolta per i cinecomic, contribuendo a trasformare Spider-Man in un fenomeno mondiale anche sul grande schermo.

Al centro della storia c’è Peter Parker, il liceale timido che, dopo essere stato morso da un ragno geneticamente modificato, scopre di avere poteri straordinari e il peso che comportano.

Al suo fianco c’è Mary Jane Watson, interpretata da Kirsten Dunst, protagonista insieme a Peter di una delle scene più iconiche della storia del cinema: il bacio a testa in giù sotto la pioggia diventato uno dei simboli della saga.

Se c’è un punto da cui iniziare, è proprio questo:

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

Ansa

I film con Andrew Garfield

Dopo il successo della trilogia di Sam Raimi, nel 2012 Spider-Man torna al cinema con un reboot affidato ad Andrew Garfield. Il suo Peter Parker è più sarcastico, impulsivo e vicino alla versione dei fumetti, mentre Emma Stone interpreta Gwen Stacy, destinata a diventare uno dei personaggi più amati della saga.

La chimica tra i due protagonisti, che all’epoca erano anche una coppia nella vita reale, è uno degli elementi che ha conquistato maggiormente il pubblico e che, negli anni, ha contribuito a far rivalutare questi due film. E anche se alcuni antagonisti non sono riusciti a lasciare il segno come il Goblin o Doctor Octopus della trilogia di Raimi, il percorso di Garfield resta ancora oggi piuttosto apprezzato.

In questo caso, per proseguire la maratona i film da vedere sono due:

The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014)

Con Tom Holland “Spider-Man” entra nel Marvel Cinematic Universe

Con Tom Holland Spider-Man entra ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe e, per la prima volta, condivide lo schermo con Iron Man, Doctor Strange e gli altri Avengers. Il suo Peter Parker è più giovane e alle prese con le sfide dell’adolescenza, ma anche con responsabilità sempre più grandi.

Al suo fianco c’è MJ, interpretata da Zendaya, che nel corso della trilogia diventa molto più di un interesse amoroso: è una presenza fondamentale nella vita di Peter. Anche in questo caso, il legame sullo schermo si riflette nella realtà, visto che Tom Holland e Zendaya sono una delle coppie più amate di Hollywood.

Per seguire al meglio la sua storia può essere utile recuperare anche Captain America: Civil War, dove Holland debutta nel ruolo, oltre a Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame, che fanno da ponte tra un capitolo e l’altro della sua trilogia.

Per continuare la maratona dedicata a Spider-Man, invece, i film da vedere sono tre:

Spider-Man: Homecoming (2017)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Spider-Man: No Way Home (2021)

L’ultimo capitolo della trilogia è anche quello che ha fatto emozionare milioni di nostalgici : grazie al multiverso, Tom Holland incontra sul grande schermo i due Spider-Man interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield, regalando un omaggio alle precedenti saghe e uno dei crossover più attesi degli ultimi anni.

“Spider-Man: Brand New Day”, il capitolo del 2026

Dopo il successo di Spider-Man: No Way Home, il viaggio di Peter Parker continua con Spider-Man: Brand New Day, il quarto film della saga che vede Tom Holland nei panni dell’Uomo Ragno.

Il nuovo capitolo segna l’inizio di una fase inedita per il supereroe: dopo gli eventi del film precedente, Peter deve ricostruire la propria vita e affrontare nuove sfide, tra volti già noti e nuovi personaggi. Un film che (almeno per il momento) è di fatto l’ultimo tassello della saga dedicata a Tom Holland.