L’Eredità Summer, due amiche si scontrano in finale: la sfida più avvincente

Assieme puntata dopo puntata, i concorrenti de “L’Eredità Summer” sono sempre più complici, e la sfida diventa ancora più agguerrita

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IPA Marco Liorni

Quella a L’Eredità Summer non è l’avventura di una sera: i concorrenti della versione estiva del game show di Rai 1 vivono una partita lunga una settimana. Ed è inevitabile che, tra di loro, nascano legami e amicizie. A tutto vantaggio del gioco, perché c’è ben altro gusto a sfidare qualcuno che si conosce bene. La sfida finale non è mai stata così agguerrita, e persino Marco Liorni è rimasto stupito.

La lunga avventura dei concorrenti de L’Eredità Summer

La principale novità di quest’edizione de L’Eredità Summer, che si concluderà sabato 5 settembre, riguarda la composizione del cast dei concorrenti. Ogni settimana sono selezionati ben dodici giocatori, tutti presenti in studio ad ogni puntata, ma sono soltanto cinque a giocare, estratti a sorte. Così, c’è chi ha la possibilità di tentare la fortuna parecchie volte e chi, se è davvero sfortunato, proprio nessuna.

Al termine di ogni settimana viene stilata una classifica in base ai risultati ottenuti nei giorni precedenti: il concorrente con il punteggio più alto sarà ammesso automaticamente al torneo finale, in programma durante l’ultima settimana della versione estiva della trasmissione. Chi si aggiudicherà l’ultima Ghigliottina, otterrà il titolo di campione estivo.

Il ritorno dei concorrenti è un furbo tentativo di far affezionare gli spettatori che, nel periodo vacanziero, sono sempre più distratti. Lo stesso vale per il ritorno di alcuni dei giochi storici della trasmissione, dalla Scossa al gioco delle date, tra i più amati dai fan del quiz condotto da Marco Liorni.

La sfida tra Giorgia e Maria Vittoria

Giorgia e Maria Vittoria sono due tra le più simpatiche tra i concorrenti di questa settimana. Entrambe giovani, sorridenti e spigliate, hanno sbaragliato la concorrenza grazie a una cultura sfaccettata e alla lingua sciolta – Maria Vittoria è stata persino in grado di superare gli impossibili scioglilingua della professoressa Linda Pani. Sembrano essere loro le anime della festa delle riunioni post-registrazione.

Così come svelato da Marco Liorni, i concorrenti continuano a competere anche a puntata finita, e il loro gioco preferito è quel grande classico del calcio balilla. Campionessa del calcetto è la sportivissima Giorgia, che primeggia anche nella gara televisiva, ma non fino in fondo. A vincere la puntata di venerdì 28 agosto de L’Eredità Summer, seppur per una manciata di secondi appena, è Maria Vittoria.

È la riccioluta fisioterapista e amministratrice di condominio a giungere di fronte alla Ghigliottina. Ci arriva un po’ confusa, le parole che si susseguono sullo schermo non corrispondono all’idea che aveva in mente e, così, approfitta della possibilità di svelare la sesta parola. I termini sono:

nuovo

famiglia

criminale

esclusiva

rompere

nuziale

Maria Vittoria, di fronte all’arrivo di nuziale (che è la sesta e ultima parola), sceglie di cambiare la propria risposta e, invece, opta per la parola “fede”. Ragionando si accorge che, forse, la sua non è la scelta giusta: pensa ad “accordo”, ma anche stavolta sbaglia. La parola giusta era “patto”. Niente montepremi per lei che, tuttavia, guadagna un punto nella classifica settimanale e l’opportunità di arrivare al torneo finale, ormai sempre più vicino.