Il Natale è – di nuovo – quasi qui. La suggestiva atmosfera che lo rende riconoscibile permea di una sorta di magia tutto il mese di dicembre, scandito da cene di lavoro, in famiglia e tra gli amici più cari in preparazione della Vigilia. Eppure, in un attimo, ecco il colpo di scena a portare scompiglio nel clima di leggerezza a regnare sovrano: i festeggiamenti coincideranno con il primo incontro con i suoceri. Darsi alla fuga o sfoderare tutto l’autocontrollo di cui si è capaci? Come superare indenni tale ardua prova è presto detto: sarà sufficiente individuare il perfetto outfit natalizio a cui affidare il ruolo di autentico biglietto da visita.

Tra la scelta dei regali, la messa a punto di un menù tradizionale ma quanto più innovativo possibile e la selezione delle decorazioni più belle, mettere a fuoco per tempo la tenuta natalizia vincente potrebbe apparire come un vero dilemma. Per ovvie ragioni conviene giocare d’anticipo e prepararsi con lungimiranza alla naturale confusione.

S.O.S outfit natalizio: come vestirsi bene per il pranzo con i suoceri

Malgrado possa sembrare superfluo, tanto impegno nel vestirsi bene il giorno di Natale fa parte della magia: dopotutto si tratta di una notte speciale, densa di gioia e di significato. È il tempo sacro delle famiglie e degli affetti, spesso troppo distanti durante la vita d’ogni giorno a causa degli impegni che la quotidianità porta con sé. Per quanto si possa essere religiosi osservanti o meno, la lieta evenienza offre sempre una buona occasione, quella decisiva in alcuni casi, per riunirsi tutti sotto lo stesso tetto e condividere momenti di serenità.

Un percorso all’insegna dell’amore, il Natale, che conduce dritto dritto al nuovo anno e che, se sfruttato come si deve, può essere una grossa mano per ripartire con il piede giusto. Dicembre è anche infatti sinonimo bilanci, induce inevitabilmente a riflessioni a proposito dell’anno quasi concluso ed i nuovi traguardi iniziano ad affiorare.

Questi, almeno a noi, suonano tutti come motivi validi per indossare una mise speciale – corredata del giusto make-up natalizio– che possa contribuire ad affrontare con lo spirito giusto l’inedito capitolo che verrà. Motivi ulteriormente rafforzati quando l’obiettivo è fare colpo, ma soprattutto buona impressione, sui suoceri.

Volendo considerare sorpassati tutti quei classici stereotipi oramai stantii, le linee guida su cui basarsi sono tendenzialmente poche ed essenziali. Sarà importante, prima di ogni altra cosa, adattare il look al contesto in cui i festeggiamenti si terranno al fine di azzeccare il giusto grado di formalità.

Il secondo consiglio, forse quello più importante, è invece di scegliere indumenti con i quali ci si senta a proprio agio: sebbene sia fondamentale adattarsi all’occasione, è sempre bene affrontare un momento importante senza aggiungervi ulteriori difficoltà. Valorizzarsi ed essere confidenti in sé stessi, trasmettendolo con l’atteggiamento, è davvero il miglior biglietto da visita in assoluto.

Un piccolo presente accompagnato da un bel sorriso e qualche complimento ben assestato, siamo più che certi, faranno il resto del lavoro. Per consigli più concreti si raccomanda di proseguire nella lettura: le celebrities, come di consueto, ci vengono in aiuto.

Gonna a ruota e maglioncino

Le tendenze moda dell’inverno 2024/25 ci vogliono al caldo, oltre che fortemente sofisticate. A dimostrarlo sono tutti quei capi di gran voga abilmente sottratti – idealmente o meno – dagli armadi dei nonni, una precisa estetica a prendere il nome di granny style: ebbene, i coordinati in maglia fanno assolutamente parte di questi, accessoriati di cardigan, maxi maglioni o gilet abbinati a gonne a ruota e gonne midi e si dà il caso siano i perfetti alleati per l’outfit natalizio.

Sabrina Ghio, ad esempio, ne ha recentemente sfoggiato uno nei toni del bordeaux (poco casualmente tra le nuance attualmente più popolari in circolazione) ed ha giocato sui principi del look monocromatico abbinando al soffice completo un cappotto dello stesso colore. Degli alti stivali crema, a contrasto, completavano il tutto.

Abito rosso (lungo o corto)

Quale miglior modo per fare breccia nel cuore dei suoceri se non ricorrendo al rosso? In qualità di emblematico colore delle feste, questo sarà efficace sia che si tratti di mise spezzate che di abiti, in un solo accenno o a far da protagonista assoluto.

Tra le ispirazioni rubate alle star è letteralmente impossibile non citare il mini abito a palloncino di Victoria Justice, ad incarnare in un solo capo ogni maggior tendenza del momento. Il duetto costituito da collant e slingback chiuderà l’ensemble in tutta raffinatezza.

La scelta della lunghezza dell’abito è del tutto personale: via libera a maxi abiti o misure midi in base a preferenze individuali ed in accordo con il contesto. Per una cena organizzata presso una location lussuosa, ad esempio, nessuno vieta di optare per un lungo abito da sera scarlatto e concedersi un’entrata in scena epocale. Lucy Hale docet.

Longuette e camicia

Casual ma non troppo? Olivia Palermo sa esattamente cosa intendiamo. L’attrice, inesauribile fonte d’ispirazione fashion trecentosessantacinque giorni l’anno, non manca ovviamente di proporre la sua visione in merito a come vestirsi a Natale.

Ed eccola dunque scegliere una gonna midi, particolareggiata da tessuto plissettato e balze, ed abbinarla ad una camicia bianca dal taglio mannish completa di cravatta. Adagiato sulle spalle spicca quello che ha tutta l’aria di sembrare un maglione natalizio in piena regola, ma indossato con inattesa astuzia. Il tocco scintillante, infine, è costituito da borsa e mocassini gioiello abbinati.

Completo in tweed

Tra i maggiori trend nell’aria vi è senza ombra di dubbio quello, di gran eleganza, del completo in tweed. Farlo proprio per il Natale con i suoceri, proprio per questo motivo, potrebbe essere la scelta migliore.

Il suggerimento in merito arriva da Ariana Grande, regina incontrastata dei look dall’irresistibile allure bon ton. Il coordinato prediletto da lei però, oltre che essere rigorosamente rosa si intende, è in satin e presenta grossi bottoni gioiello sul giacchino. Un’alternativa originale, forse non ancora vista.

Tailleur rosso (o bordeaux)

Doveroso, infine, è menzionare il tailleur tra le scelte possibili da fare data la sua attuale risonanza, dalle passerelle alle strade. E perché non unire due tendenze in un solo look, optando per un tailleur rosso?

Nello scatto soprastante possiamo vedere Jenna Ortega smettere i panni di diva del gothic-chic (probabilmente appena per qualche istante) e vestire egregiamente un completo femminile bordeaux intenso, dotato di blazer sciancrato e pantalone a palazzo, davvero perfetto per Natale.