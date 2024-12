Rosso, il colore delle feste (e del momento): tutte lo indossano, da Noemi a Nicole Kidman

: nessuna nuance quanto il rosso sa accendere i sensi, risvegliandoli dal torpore. Non è dunque difficile comprendere la ragione per la quale la sua sia una presenza costante e puntuale a dominare le passerelle d’ogni stagione, ispirando mise raffinate e sensuali adatte a tutte coloro che intendono lasciare il segno. Da Courrèges a Ferragamo, Carven, Balmain, Vetements e Bottega Veneta, lenon hanno certo fatto eccezione, portando in scena una variegata moltitudine di interpretazioni da cui lasciarsi ammaliare: le magnetiche gradazioni attualmente in auge spaziano dal carminio al cremisi, sino ad arrivare al vermiglio ed al più cupo bordeaux. E, stavolta , il tasso di audacia è decisamente più alto di sempre: innumerevoli sono state le proposte total-look delle maison, che paiono volerci di rosso vestite dalla testa ai piedi. Sì, accessori compresi. Trattasi di una tonalità a vantare una carica emotiva senza eguali, capace di attrarre ma con, la scelta prediletta di tutte coloro che non amano passare inosservate. E, stando a ciò che si è visto in pedana, la maniera più giusta di farlo adesso è indossando. Protagonisti assoluti di giorno come di sera, gli abiti rossi sono l’implicita dichiarazione di stile da indossare di qui a. Gli spunti migliori? Provengono dalle