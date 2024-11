Calde ma con stile, vip e pellicce: le preferite dell’inverno 2024

Il pezzo più scenografico e controverso del guardaroba di ogni tempo occupa nuovamente la vetta delle tendenze capispalla , nell’inverno in corso: estremamente calde, avvolgenti, e contraddistinte da un enfatizzato volume ad effetto cocoon, lesembrano sì tese a regalare una impagabile sensazione tattile ma soprattutto sono realizzate in soffice lana. Proprio così:. Fortunatamente sono sempre più numerose le grandi maison che hanno sposato la filosofia fur free, bandendo dalle proprie collezioni qualsiasi sorta di pelame. Una mossa etica quanto responsabile, appoggiata non solo dall'intero fashion system ma soprattutto dai giovani. Quella ad accomunare laè una sincera ed autentica attitudine alla, a partire dal consumo consapevole . Lo sconfinato amore per la moda resta, ma c’è più cautela. Ammirare con occhi sognanti un look adocchiato in passerella è naturale, eppure l'acquisto non è più tanto impulsivo ma responsabile e maturo per quanto possibile: è così che le tendenze emergenti vengono via via reinterpretate attraverso il filtro di nuove esigenze. Chi di moda se ne intende le ha battezzate: come soffici e confortevoli abbracci a cingere le spalle, le pellicce di oggi mostrano forme esasperate e volumi scultorei. Sono ecologiche o finte, corte o lunghe ma sempre versatili. Trattasi di un masterpiece, pronto a rubare la scena - seppur con classe - nelle evenienze più formali ma anche a far le veci del più fedele alleato contro il gelo elevando al contempo la più ordinaria delle mise. Di seguito